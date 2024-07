U SEDMOJ DECENIJI IZGLEDA KAO DEVOJČICA: Lidija Vukićević u top majici ostavila sve bez daha, danas je za nju poseban dan (FOTO)

Glumica Lidija Vukićević danas slavi 62. rođendan, a tim povodom se oglasila na Instagramu.

Naime, Lidija je na pomenutoj društvenoj mreži objavila fotografiju koja je nastala u salonu lepote, na sebi je imala crne duboke pantalone, a gore je obukla minijaturni top zelene boje, a grudi samo što joj nisu ispale iz njega.

- Rođendan. Pustite želje, čuvajte volju. Volja je sve - napisala je Lidija.

Ne drži dijete

Vukičević, koja nikada ne drži dijete, ističe važnost redovne nege kože i minimalističkog pristupa šminki. Njen režim vežbanja kod kuće traje već 15 godina, a fokus je na vežbama za trbušnjake i leđa.

- Postoji nešto što ja radim duže od 15 godina, a to su vežbe u parteru. Radim trbušnjake i leđnjake i to sve ukupno traje pet minuta. Ne mogu da podnesem grč na licu i telu, zato vežbe ne radim dugo. Kada meni dođe u bilo koje doba dana, ja to sve uradim", izjavila je za Gloriju.