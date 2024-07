UMALO ZAVRŠILA U ZATVORU ZBOG MUŽA! Filmska priča naše pevačice ledi krv u venama: Sakrio me u kola i prevezao preko granice...

Anku Pecnik domaća javnost upoznala je u takmičenju "Nikad nije kasno" u kojem je zahvaljujući neverovatnom talentu dogurala i do samog finala.

Pevačica je publiku i žiri očarala je svojom energijom, međutim njena života priča i put do uspeha bili su praćeni izazovima i preprekama pred kojima bi mnogi poklekli. Da je muzika njena strast otkrila je još u detinjstvu, a studije na muzičkom odseku u Bratislavi izenadno napušta zbog ljubavi kada se njen život menja iz korena.

foto: Printscreen/YouTube/Nikad nije kasno

Zbog sadašnjeg supruga bila je sprema na sve, zbog čega je rizikovala da je uhapse i deportuju, ali ona je verovala u najbolji ishod.

"Ja sam studirala u Bratislavi, moj suprug je živeo u Austriji i upoznao me je na jednom koncertu gde sam pevala i tako je to poznanstvo krenulo. On je stalno dolazo za mnom i jednom mi je rekao kako ću biti njegova žena, a ja sam tada njemu odgovorila kako nema šanse. Nije prošlo nekoliko meseci, čak sam mu i pogrešnu adresu dala, ali sudbina je imala drugačije planove", ispričala je Anka, a zatim objasnila taj filmski momenat.

"Jednog dana vratila sam se u stari studentski dom, i on je sedeo tamo. To je zaista tako bilo, pitala sam ga šta radi tu kaže da me je tražio i čekao da dođem. Tada sam ostala bez reči, zaista je bila sudbina i tako je to krenulo", objasnila je takmičarka.

foto: Printscreen/YouTube/Nikad nije kasno

Njihova ljubav naišla je na prvu veliku prepreku kada nisu hteli da joj odobre vizu, nakon čega se zaljubljeni par odlučio na krajnju meru za opstanak njihove veze

- "Bilo je mnogo teško, ali ja sam se zaljubila i bila sam spremna da odem u Austriju po svaku cenu. Pošto nisu hteli da me puste na lep način, muž me je sakrio u kola i prevezao preko granice", priičala je Anka svojevremeno koja i danas tamo živi sa porodicom, prenosi Grand.

kurir.rs/mondo

Bonus video:

01:25 SAŠA POPOVIĆ MI JE REKAO DA IZGLEDAM KAO KVOČKA! Voditeljka Dragana Katić progovorila o odnosu sa direktorom Grand produkcije