"ŠAMARALA ME JE I NAPRAVILA PAKAO OD ŽIVOTA" Šok ispovest Anitinog bivšeg, otkrio šta je radila PRE ZADRUGE: Uhvatila se DROGE

Anita Stanojlović odnela je pobedu u rijalitiju "Zadruga 7 Elita" i osvojila 100.000 evra.

Ovo nije prvo Anitino učešće u Zadruzi. Naime, ona je učestvovala i u Zadruzi 6, gde se na različite načine komentarisalo njeno ponašanje, ali i odnos sa bivšim mužem, kojeg je optužila za zlostavljanje.

foto: ATAImages/ Antonio Ahel

Bojan Arnuš je svojevremeno u intervju za Kurir otkrio svoju stranu priče.

- Hoću pre svega da kažem da je slagala da sam joj bio muž, ali i za brojne druge stvari - kaže na početku Bojan, koji ne želi da mu se fotografija pojavljuje u javnosti i nastavlja:

- Upoznali smo se u kafiću, sažalio sam se na nju mesec dana posle upoznavanja. Majka ju je navodno izbacila iz kuće, a ja sam je primio kod sebe. Ona je na početku naše veze zatrudnela. Nakon dva do tri meseca smo raskinuli. Vratila se kući i od tada kreće borba za starateljstvo. U početku je branila da viđam dete, a kako joj se približavao njen ulazak u rijalitiju, tako je i popustila i dozvoljavala mi da se i ja brinem o njemu. Ja se pitam kakva je to majka, ostavi dete i ode u "Zadrugu". Dogovor je bio da ostavi novac majci pre ulaska, ali to nije uradila, tako da je sav teret pao na mene i na moju porodicu - ispričao je Bojan svojevremeno za Kurir.

foto: Petar Aleksić

Bojan tvrdi da mu je Anita napravila problem i da ga je sramota zbog nje.

- Par puta sam je sreo u gradu nakon raskida, nisam joj se javljao. Ona mene apsolutno ne zanima. Lagala je i napravila je problem, kako meni tako i mojoj porodici. Pričala je da smo završili vezu jer sam je tukao, a ja nikad u životu nisam fizički nasrnuo na nju. Ona je zapravo mene fizički maltretirala, ali i u poslednje vreme psihički. Jednom mi je našla poruke sa prijateljicom i lupila mi šamar. Napravila mi je pakao od života! Svi mi se smeju na ulici zbog nje, i gledaju me kao ludaka. Misle da sam se iživljavao nad njoj, a zapravo je ona mene maltretirala. Čak me je i jednom udarila jer je našla poruke sa drugom devojkom. Ranije je bila normalna i onda je odjednom propala. Uhvatila se lošeg društva, droge, šta znam. Sa njenom majkom sam u dobrim odnosima, ali nju ne želim da vidim više ikad u životu - kaže bivši Anitin partner.

foto: Printscreen Pink Tv

Podsetimo, Anita iza sebe ima "burnu prošlost", a jednom prilikom je otkrila da je bila primorana od bivšeg da pobegne.

- Imam dete od dve godine, a s tim muškarcem sam završila pre nego što sam saznala da sam trudna. Jer bilo je nasilja, počeo je psihički i fizički da me maltretira. Završila sam to, mada i sada imam problema, pretnje i svašta nešto - požalila se Anita jednom prilikom u "Zadruzi".

