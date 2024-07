NAŠU PEVAČICU DEČKO PREVARIO SA NAJBOLJOM DRUGARICOM: Saznala sam na turneji... Tu nije bio kraj iznenađenjima

Jasna Kočijašević pronašla je svoju mirnu luku pre više od pedeset godina kraj kolege Dragoslava Mihajlovića Kanarinca sa kojim uživa u skladnom braku

Ipak, malo ljudi zna, da pre nego što je upoznala Kanarica dogodila joj prava drama kada je njen tadašnji izabranik stupio u odnos sa najboljom drugaricom, s kojom se kasnije i oženio.

– Imala sam veliku turneju tada, a mom bivšem dečku, koga nažalost više nema, sam rekla da može da se viđa sa svima, osim sa jednom osobom. I on se baš sa tom osobom video i meni je to preneto. I to od strane jedne moje jako dobre prijateljice. Bespogovorno sam raskinula, nikakvo ubeđivanje, slučajni susret i to, ništa me nije zanimalo, trebalo je na drugu stranu da pređe. Ta priča se završila tako što se moja prijateljica udala za njega - ispričala je za Grand.

Podsetimo, život Jasne Kočijašević i Dragoslava Mihajlovića Kanarinca obeležila je bogata muzička karijera, uspeh njihovih sinova Miloša i Mitra, ali i velika porodična tragedija kada su iznenada izgubili starije dete.

