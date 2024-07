ŠOK POTEZ DESINGERICE ZGROZIO JAVNOST! Reper devojci na nastupu uradio nešto NEZAMISLIVO, pevačica odmah reagovala javno

Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica ne prestaje da intrigira javnost od samog početka otkako je kročio na javnu scenu.

Desingerica je na jednom od poslednjih nastupa bacao kore na publiku, razbijao jaja, rendao kačkavalj, a najnovija slika koja je osvanula na društvenoj mreži "X" zgrozila je sve.

Naime, Desingerica je pljunuo devojci u usta, a ovaj njegov potez naišao je na gnev javnosti.

Među prvima se oglasila pevačica Seka Aleksić koja je tu objavu odmah podelila na svom nalogu.

- Rekla sam vam da je sledeće p***nje po njima - napisala je Seka.

Desingerica o skandalima na njegovim nastupima

- Ne znam ko i dalje komentariše moj uticaj na mlade. Ne radim ništa loše, svaki put menjam scenski nastup, ja to radim spontano. Kako mi dođe, tako se ponašam. Ne mogu reći šta je najluđe što sam radio, jer je meni sve normalno. Iskreno, sve je kako treba, ja to tako radim. To je posao i tako se radi posao - rekao nam je Desingerica.