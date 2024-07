"ON JE BIVŠI, ZA MENE SAD VEĆ POKOJNI" Tijanu Ajfon prevario dečko, a evo i sa kim: Ja sam javna ličnost, to je blam!

Tijana Ajfon uživala je u Crnoj Gori u ultra skupom hotelu, provodila se maksimalno, čak je mislila i da joj je na privatnom planu sve potaman, dok nije saznala da ju je dečko prevario i to sa tranvestitom.

„Taj dečko je bivši, što se mene tiče sad je već pokojni. Postoje ljudi sa kojima se lepo rastaneš, a nekima daš ceo život oni te upropaste. Sad sam odlučila da samo gazim. Ja nemam problem da pričam iskreno, uvek sam takva bila. Desila se prevara od strane tog bivšeg. Hajde da je to uradio sa nekom najjačom ribom, pa da kažem svaka čast, skidam kapu. Ali, ne možeš da me prevariš sa transrodnom osobom! To je blam. Blam za mene koja sam javna ličnost. U gradu se zna ko je ko, sve se zna. Ja poštujem i gej i transrodnu populaciju, ali da moj dečko seksualno opšti sa transrodnom osobom to nisam mogla da podnesem. Sad kad vratim film u nazad, kad se setim kako mu izgledaju bivše devojke, mogla sam da naslutim da će se ovako nešto desiti, ali... To nije smešno nego je traumatično, plakala bih. Trebala sam posle jedne duge veze da shvatim da sloboda nema cenu. To sam trebala davno da shvatim i jednino za njega mogu da kažem „oprostite mi moju ružnu prošlost“.

Posle kraha emotivne veze Tijana se ozbiljno posvetila bizsnisu, pa pored kupaćih kostima ozbiljno dobar priliv novca ima preko aplikacije za odrasle.

„Ja sam govorila da nikad neću otvoriti taj sajt, a sad pare samo padaju. Sajt radi cele godine, kupaći su sezonski posao. Preko leta kupaći više donose pare, ali sajt sve vreme radi top. Kaplje sa svih strana, to je najbitnije“, rekla je Tijana i iako nije želela da otkrije koliko mesečno može u parama da zaradi, otkrila je:

„S obzirom da sam jedna od najjačih riba u Srbiji, mesečno mogu da kupim jedan dobar sat, drugi auto, ali neukusno je pričati o ciframa. Uskoro kupujem stan, vreme je.“

