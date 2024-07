"ČULA SAM NJEN ALBUM, MOŽE TO MNOGO BOLJE" Tamara Milutinović o maloj Džehvi, priznala da li bi snimila duet sa njom posle svega

Tamara Milutinović volela bi da snimi duet sa Teodorom Džehverović. Posle raspada grupe „Đavolice“ koju su činile ove pevalice i Goga Gačić puno se pisalo o međuljudskim odnosima, govorilo se da je bilo svađa, čak nisu ni razgovarale, međutim, kako stvari stoje, može doći do pomirenja.

Tamaru, koja se pre nepunih godinu dana porodila, vratila se na muzičku scenu novom pesmom sreli smo u Crnoj Gori, logično se nametnulo i pitanje o izvođačima koji nastupaju po primorju, koje pesme se slušaju, šta se traži.

- Vrti se u Crnoj Gori moja „Cakum, pakum“; „Rio“ od Edite, Uroš Živković. To se najviše sluša ovde koliko mogu da primetim ovog leta - rekla nam je Tamara a onda se logično nametnulo i pitanje oko grupe„Đavolice“ kao i kako joj se dopada Teodorin novi album.

- Verovatno bi privuklo veliku pažnju da se okupe „Đavolice“ i da Teodora i ja opet radimo zajedno. Ispratila sam njen novi album. Ok je to, ali može ona mnogo bolje. Ja neke njene stare pesme baš volim, ovo novo je ok, ali može ona bolje.

Na naše pitanje da li bi sa Teodorom uradila duet, Tamara kaže: - Zašto da ne, volela bih.

Jedan od najviralnijih snimaka sa nastupa u Crnoj Gori je onaj gde Disengerica fanu „pravi gibanicu“ na glavi, reda mu kačkavalj, baca kore, stavlja jaje na glavu.

- Ja pite pravim kući i kad bi to moja publilka tražila, donela bih im na nastup. Šokirala sam se kad sam videla taj snimak. Od njega nas ništa više ne može začuditi. To je on.

Sa druge strane, takođe, društvenim mrežama kruži i video koji je snimio gost na nastupu Tee Tairović, momenat kad joj daje bakšiš od 50 evra, a ona kada pruži ruku, on skloni novac. Tamara kaže da je i ona imala takve situacije.

- U, koliko puta mi se to desilo. Kao on je faca. Zapravo, hoće da ispadne faca. Trudiš se da ne reaguješ u takvim situacijama. Ja se isključim iz toga. Onda kad se to desi, ni ne pogledam ga, ne dajem mu više na važnosti. Hteo si da ispadeš faca, e, pa sad ideš na ignor. Znaš, svi misle kako je pevačima ultra lako i da tu ne postoje nikakvi problemi. Ako izuzmemo momentat vožnje kolima po 8 do 10 sati do nekog mesta, vremena tek da se istuširaš i izađeš na binu, pa povratak u auto i isto toliko u kolima do druge lokacije do koje se putuje satima i satima, ima dosta psihički stresnih situacija. Onda na nastupu neki „fini“ gosti počnu da te maltretiraju, traže razne pesme, viču, da bi ih čuli na bini zašto „njihova“ pesma nije na reperturaru. Ma, svašta tu ima.

Pored svega toga, Tamara nam otkriva da zna i struja da nestane, baš kao što se njoj desilo na nastupu u Budvi.

- Ja volim kad se to desi. To mi je talija, bude energija još bolja posle. Pevam na „suvo“, ja krenem sa pesmom, gosti nastave i bude top. Jedino što mi je teško palo što sam se u hotelu kupala hladnom vodom, skidala šminku na slepo, odnosno u mraku, ali dobro.

