"SVE JE KAKO POSTAVITE STVARI U GLAVI" Marija Egelja iskreno o roditeljstvu, prinovi i suprugu: Prepiremo se oko jedne stvari

Voditeljka Marija Egelja vratila se poslovnim obavezama nakon što je na svet donela sina kojeg je dobila u braku sa nekadašnjim fudbalerom, a sadašnjim biznismenom Aleksandrom Dabićem.

Marija je za “Super TV“ otkrila koliko se sada promenio njen život, kako sve obaveze uspeva da uskladi.

Ipak na početku smo je pitali za vremensku prognozu i kako podnosi vrućine.

- Ovo pitanje me podseća na Sarapu koji meni kaže “dokle više ove vrućine“. Rođena sam u julu tako da meni ovo ne smeta, ali ne volim trideset pet stepeni. Sada, kada idem sa detetom ne bude mi baš dobro. Ali, ako moram da biram između leta i zime uvek bih najavljivala leto, i Srbija bi imala 365 dana leto da sam ta koja određuje. Ljudi mi pišu poruke poput “šta si to najavila“.

Da li Vam stvarno stižu poruke oko vremenske prognoze?

- Apsolutno i imala sam jednog kolegu koji me je pitao, jer je zakazao u februaru svadbu za maj na otvorenom, da li da otkažem ili će biti lepo vreme? Razmišljam u tom trenutku, da li smatra da sam prorok ili mađioničar pa da mogu za maj da znam, kada je apsolutno nemoguće znati toliko unapred, može samo statistički. Odgovorila sam mu da ništa ne otkazuje, da će biti lepo i kaže on meni posle: kako si znala, kiša pada danima i tog dana lepo, sunčano i bila si u pravu. Da ne bude drugog puta za svadbu, uzdajte se u mene.

Koliko ste sada zamenili ulaske u radnje i šoping za sebe, kupovinom za bebu?

- Obožavam onlajn da kupujem, poručim šta odgovara-nosim, a šta ne-vratim. Više volim u inostranstvu da šopingujem sa suprugom, a za decu su sjajni brendovi dostupni. Moram reći i to je savet roditeljima, koliko god je slatko treba imati meru, jer oni ne stignu da iznose sve i šta ćemo posle sa tim. Okej poklonićemo, ali ne treba preterivati. Izaberem najlepše komade za tu sezonu.

Kako izgleda kada odete sa suprugom u šoping?

- Kažu “drži čvrsto ženu za ruku, inače ode u butik“. Ne pada mu teško, ali kao svaki muškarac ne voli toliko, ali podržava me. Bitno je pametno kupovati, ja izaberem jedan do dva komada i na to se skoncentrišem. Nema tu celodnevnog gubljena vremena po šoping centrima. Jedan citat koji sam pročitala: ne traži mnogo i dobićeš sve, tako da ne tražim mnogo.

Šta Vam suprug zamera?

- To njega pitajte, za sada nisam imala primedbe u knjizi utisaka. Zaista sam srećna i njemu kažem i Bogu sam zahvalna što imam supruga kakvog sam želela i on je više od toga i on meni to govori. Prepiremo se oko toga ko je bolji, a ko nije jer kada je prava osoba pored vas onda učite da budete bolji, svako ko to ima pored sebe zna o čemu pričam.

Koliko se sve promenilo od kada je sin došao na svet?

- Sve je to kako postavite stvari u glavi i sve je stvar prihvatanja i naravno da nije uvek sve savršeno i jednostavno, ali bitno je dobro se organizovati.

Imate li pomoć?

- Za sada ovako dobro funkcionišemo i nemamo neku posebnu vrstu pomoći, ali kada treba uskoči se. Uvek smo dobro organizovani i Aleksa je zaista prilagodljiv nama i nije pekmezava beba koja mora da ide samo uz mamu ili tatu.

Koje bi crte voleli da nasledi od Vas?

- Kada sam zatrudnela i saznala da je dečak želela sam da bude isti suprug i po ponašanju i likom. Da sam mogla dala bih mu isto ime kao što mi se suprug zove, Aleksandar, jer mi je to prelepo i najlepše muško ime, ali eto ima skraćenu verziju. Za sada kažu da više liči na mene, da ima osmeh i krupne okice na mamu. Na koga god da liči srećna sam. Nemam posebnih želja samo da je zdrav.

Kako deluje kada ugleda mamu na televiziji?

- Sad već vidi i kaže “mama, mama“ i ono što je zanimljivo voli da igra fudbal i kolo. Nekada sam igrala kolo, a moj suprug, tata, svekar i dever fudbal ne može da ne povuče tu crtu. Rekla sam: ili će biti fudbaler ili folkloraš. Gleda me tri sekunde na televiziji i kaže “mama, mama“, a onda usledi “kolo, kolo“. Pustimo mu, imamo neka dva harmonikaša na jutjubu i on gleda kako sviraju harmoniku i on igra okolo, a mi svi sa njim moramo da igramo.

Kako bi reagovali kada bi sin postao fudbaler?

- Da sam muško samo bih se bavila sportom jer kada si žena imaš dete, a kada si muškarac možeš da odeš na utakmicu, žena će sačuvati dete. Drugačije je, neću reći lakše, ali sve ima svoje prednosti. Biću srećna čime god odluči da se bavi.

Da li razmišljate o tome da možda uskoro Aleksi rodite batu ili seku?

- Svi mi kažu ako voli da se igra sa lutkama, ako voli bebe, a ja imam neku lutku sa kojom sam se igrala kad sam bila mala, a on viče “bebe, bebe“, to je znak da hoće batu ili seku. Rekla sam uvek dobro, kako Bog da, tako će i biti.

