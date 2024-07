IZGUBIO JE MILIONE, PA ZAVRŠIO U RIJALITIJU! Pobedio u "Velikom bratu", a zbog učešća u rijaliti programu se GORKO KAJE

Nekada je bio fudbaler, a hvalio se i velikom zaradom, a onda je dospeo čak i do rijaliti šou programa i tu nije kraj.

Bivši fudbaler Saša Ćurčić Đani dugo se nije pojavljivao u medijima, a onda je usledilo učešće u rijalitiju 2007. godine i to u "VIP Veliki brat" šouu u kom je čak odneo i pobedu. Posle toga Ćurčić je u jednom trenutku učestvovao i u "Parovima" te ga se publika ponovo prisetila.

A dok nije dospeo u rijaliti Saša Ćurčić Đani je imao uspešnu fudbalsku karijeru i to u Engleskoj. I sam je u tamošnjim medijima pričao o tome koliko je zarađivao, ali je pričao i o svom raskošnom životu kao i o tome kako je svemu u jednom trenutku došao kraj.

- Nakon što sam napustio Madervel, sledećih par godina bile su prava noćna mora za mene. Svi prijatelji su me zaboravili, čak i moji stari saigrači. Bio sam samo ja i centar za nezaposlene u Londonu. To je bila katastrofa. Izgubio sam tada par miliona funti. Trošio sam novac na sve na šta fudbaleri najčešće i troše - noćne klubove, brze automobile, šoping, ma bila je to non-stop žurka. Sa sobom sam uvek vodio pratnju od 15 ljudi dok sam živeo u Londonu i Njujorku. Ali su svi oni bili teške propalice. Kada si bogat, svi žele da se druže sa tobom. Kada novca nestane, stvari se menjaju - ispričao je pre nekoliko godina Ćurčić za "SanSport", i dodao da je tada izgubio i kuću u Boltonu i prodao bukvalno sve što je posedovao.

Istu priču Đani je ispričao i pre nekoliko godina.

- Kada ste bogati, svako hoće da se druži sa vama. A onda se sve promeni. Nema više nikog. To je za mene bila velika životna škola. Kao da sam studirao na Oksfordu i Kembridžu smer - život - rekao je Ćurčić 2013. godine, i dodao:

- Kupio sam autobus, koji inače ne može da se kupi. To su bile lude žurke, a istina je da sam njime otišao na trening pravo sa žurke, ali samo jednom. Autobus je imao dva sprata, kožna sedišta, a ja sam tada sedeo zavaljen na gornjoj platformi i stigao na trening.

Nekadašnji fudbaler priznao je da je ponekad bio i sa 20 devojaka odjednom.

Posle pobede u rijalitiju Đani je u jednom trenutku izdao i knjigu, a onda je otvorio i školu fudbala.

Postao trener u Kini

- U Šangaj sam došao preko prijatelja i saigrača iz Kristal Palasa, koji je Kinez. Zavoleo me je i pozvao me je da dođem tamo da budem trener. Sada zarađujem od 25.000 do 35.000 dolara mesečno - otkrio je Ćurčić prošle godine za domaće medije.

Kako je i sam jednom prilikom izjavio kada je ušao u trenerske vode Ćurčić se pokajao zbog ranijih ulazaka u rijlaiti.

- Gorko se kajem što sam ušao u prvi rijaliti. Rijaliti su kao tetovaža i navučeš se, dođe jedan, drugi, treći. Ja sam video da je to postala jedna magnetna rupa koja te privlači. Shvatio sam da nisam za to, presekao sam i promenio sam život iz korena, vratio sam se fudbalu. Ja sam imao karijeru i pre rijalitija, ja sam fudbaler koji ima svoj brend od kojeg je živeo, živim sad i živeću. Završio sam sa pričom u rijalitijima i želim da svi zaborave. Trener sam, ambasador sam jednog prvoligaškog kluba i ne želim da mi ovo ruši moju reputaciju koju sam gradio i za koju sam se izborio da je vratim - ispričao je ranije.

Osim raskalašnog života, trenerskog poziva Đani se suočio i sa problemom kada je priveden zbog pretnji komšiji. Kako se navodilo u medijima svađa je izbila u ranim jutarnjim časovima i tom prilikom Ćurčić je komšiji nožem izbušio sve četiri gume na automobilu "folksvagen "kedi". On je u naletu besa prevrnuo i nekoliko kontejnera na ulici pa je priveden zbog nasilničkog ponašanja. Ćurčić je tad na alkotestu imao više od 1,15 promila alkohola u krvi.

