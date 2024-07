ANA I PEĐA RAJKOVIĆ IMAJU STAN U ŠPANIJI, A NA KOSMAJU ISKEŠIRALI 270.000 €! Prodali nekretninu na Vračari u uložili u renoviranje

Ana i Peđa Rajković uskoro će dobiti devojčicu, nakon dva sina pa ushićenje u njihovoj porodici raste iz dana u dan.

Princeza koju su priželjkivali stiže u avgustu, zbog čega se porodica na kratko preselila u Srbiju gde će se Ana poroditi. Njihov dom je inače Majorka u Španiji, gde Predrag igra za tamošnji klub i gde su poslednjih godina svili gnezdo.

Njihov dom u zemlji Sunca okupan je pastelnim bojama i vrlo je prostran, a radovi mališana su, kao u većini kuća gde ima dece, okačeni svuda po stanu. Osim crteža tu su i stikeri na vratima sobe, ali i mnogim drugim mestima gde Relja i Tadija imaju pristup. Da vole fudbaler, kao i tata, vrlo je jasno jer dresovi sa njihovim imenima su deo enterijera. Ipak, uskoro će u kuću u Španiji osim autića, dinosaurusa i lopte stići i barbike.

Sličice fudbalera na vratima

Kako su mališani očigledno oduševljeni tatinim pozivom, sličice fudbalera su neizostavni deo njihovog života ali uglavnom završe zalepljene na vratima, nameštaju ili zidu. Enterijer španskog doma je svakako podređen mališanima pa su igračke i njihov kutak za uživanje dobrim delom u čitavom stanu.

- Bili su srećni, ali je nastao problem oko imena, Relja je gledao crtani želeo je da se zove Arija, tata je želio da se zove Lara, mama Nora, imamo jedan opšti cirkus oko imena, ja bih volela da se zove Nora. Porodiću se u Beogradu, trebalo bi da to bude u avgustu - rekla je Ana za Blic, pa priznala ko je strožiji roditelj:

- Predrag je dosta stožiji, ja sam baš popustljiva, sve im je dozvoljeno, a već kad se Peđa pojavi nema rasprava. Jedno drugom smo velika podrška, baš imam sreće.

Kako Peđa ima obaveze u klubu, utakmice i karantine, ona je uglavnom zadužena za većinu obaveza oko mališana. Ona nikada nije krila da joj nije bilo lako da sve to postigne u zemlji gde nema pomoć prijatelja i porodice.

- Ja ostanem sama sa decom, on je sa reprezentacijom, drugari, utakmice, malo se ispričaju i uživaju. Imam pomoć, bake i deke, moja mama je uvek sa nama, najboljeg kuma na svetu imam, tetku i teču, tako da u Srbiji imamo veliku porodicu. Da živim tu, mogla bih da rodim još petoro dece. Kažem: Predraže, sreća tvoja pa nismo u Srbiji, rodila bih petoro dece. Svako pričuva jedan dan, uh, milina, ne bi mi trebale dadilje.

Iako ima ogroman francuski krevet za spavanje, Ana je često isticala kako na kraju završi na sofi jer joj se mališani uvuku u krevet.

Ana kaže da već vidi koje mamin, a ko tatin sin.

- Relja više liči na mene, ali je sposobniji na tatu. Tadija je tatino dete jer mu jedina želja da bude kao on. Svi potenciraju da će Relja krenuti njegovim stopama, ali kažem “tiha voda, breg roni“, videćemo. Relja je multitalentovan, a Tadiji je jedina želja da bude kao tata - kaže Rajkovićeva koja često prespava na sofi jer joj se mališani uvuku u krevet. Za uređenje doma mahom je bila zadužena Ana, iako su mnoge stvari već uveliko postojale u nekretnini kada su se doselili. Na fotografijama koje par neretko kači na društvene mreže možemo videti da sve u kombinaciji pločica, drveta i platna. Stan je pun svetlosti, a bele komode su dodatno proširile prostor. U mnogim delovima stana ima zlatne boje koje ne dominira već enterijeru daje neku posebnu, elegantnu notu.

Ana, koja se inače bavi tekstilnim dizajnom, dosta je uplela prste u to da se u Španiji ne osete kao da su daleko od kuće. Svaki praznik se slavi, ramovi sa fotografijama su na policama i komodama, dok je nameštaj udoban kako bi golman posle treninga mogao da uživa i odmara u čarima svog doma.

Ana, sa druge strane, svoj biznis vodi na daljinu. Bez obzira se ostvarila u svojoj karijeri, epitet “žena fudbalera” je ne napušta.

- Čast je biti žena profesionalnog sportiste, nema veze da li igra fudbal ili košarku. Pogotovo za decu, zdrava je okolina da dete odrasta uz profesionalnog sportistu. Na početku mi je bilo teško zbog komentara, pogađalo me, ali sam sada oguglala, sad smo zagazili u šestu godinu. Više ne čitam nijedan komentar - objasnila nam je nedavno.

Kupatilo kao kamen spoticanja

Dom Rajkovića ima i prostrano dvorište u kojem porodica uživa, izležavajući se na travi i raznim igrarijama sa sinovima. Ipak, kupatilo je često predmet svađe supružnika i to zbog golmanove navike.

- Ne bi verovali oko čega se Predrag i ja posvađamo, oko nekih smešnih stvari. Uvek, dok se tušira, pusti tuš gore i onda uđem posle njega, onako sveže isfenirana, to mi potopi celu glavu i celu frizuru. To je jedina stvar oko koje se svađamo već šest godina. Svaki put izađem mokra i besna, čim krenem da ga psujem, on zna šta se desilo i počne da se smeje. Kaže naučiću, ali eto šest godina me laže.

Kuhinja nije ukras

Iako mnoge žene sportista i javne ličnosti imaju pomoć u kuhinji, kod Ane to nije slučaj.

- Volim da kuvam, ono što sam pogrešila jeste što sam svoju decu naučila da jedu samo kuvano, tako da ako mama ne skuva, oni neće jesti. Mi nikada ne možemo da idemo da jedemo u neki restoran ako nismo u Srbiji, jer oni traže kuvano, tako da ja sam šef kuhinje. Najviše volim kuvana jela, a deca najviše vole musaku. Oni su u vrtiću, Predrag na treningu, a ja sam u kuhinji, obzirom da deca idu u internacionalnu školu, ja sam slobodna do četiri popodne - rekla je Ana.

Kupili kuću na Kosmaju

Kako je Anin porođaj u avgustu, ona će do tada sa sinovima biti u kući koju su kupili na Kosmaju. Oni su nedavno prodali stan na Vračaru i odlučili da se izmeste iz kruga dvojke. Kako se spekuliše, oni su za novu kuću iskeširali 270.000 evra pazarili. Kuća se nalazi na planini u okolini Sopota i ima bazen u kojem ovih dana uživaju najviše Relja i Tadija. Osim kuće koja ima više od 150 kvadrata, bračni par je kupio i 10 ari placa.

