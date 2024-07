ONI SU NAS DRŽALI PRIKOVANE ISPRED TELEVIZORA, A ONDA NESTALI! Poznati voditelji napustili su Srbiju, a jedan postao učitelj plesa

Devedesetih i dvehiljaditih godina na malim ekranima bilo je dosta voditelja koji su gledaoce držali prikovane ispred malih ekrana. Oni mlađi jedva su čekali emisiju Siti da, između ostalih, vide Boška Jakovljevića i Stanka Škugora, koji su u svet voditeljstva uplovili iz manekenstva.

foto: Printscreen/Youtube

Boškov naslednik u emisiji bio je Vladimir Stanojević, koji je jedno vreme vodio i jutarnji program na televiziji Pink. Među omiljenima bio je i zvezda nekadašnjeg trećeg kanala Nikola Pandilović, ali i Ivan Bauer, prvi voditelj "Slagalice". Za smeh je bio zadužen Zoran Radojković Pile, kojeg su gledaoci obožavali. Svi oni, osim Boška, koji je i dalje u voditeljstvu, u nekom momentu su se povukli iz javnosti, a neki su život započeli u inostranstvu.

Zoran Radojković Pile, kojeg mnogi pamte po emisiji "Pile telešop", 2012. godine preselio se u Beč i tamo radi na Ju planet televiziji, a ima i svoj Jutjub kanal.

On je za Kurir svojevremeno otkrio zašto je napustio Srbiju.

- Otišao sam jer mi je televizija na kojoj sam radio dugovala osam plata, i oni su tada bili u krizi. Mi smo na lep način prekinuli radni odnos, dobio sam otpremninu i otišao. Drugo, televizije su tada radije otkupljivale strane sadržaje, nisu ulagale u naše autorske emisije, a ja sam neko ko je uvek to želeo da radi i napravio sam istorijske pomake u televiziji. Nisu znali šta da rade sa mnom, nisam imao zadatke. Kako smo supruga, deca i ja imali austrijske papire, odlučili smo da se preselimo tamo. Ćerke su tamo upisale školu, žena se zaposlila, a ubrzo sam i ja počeo sa raznim poslovima. Ženini roditelji su gastarbajteri, pa smo u to vreme na osnovu toga uspeli da dobijemo boravišnu i radnu dozvolu.

foto: Printscreen/Instagram

Pile je radio kao taksista u Beču.

- Imao sam uspone i padove. Nisam uvek imao dobre poslove. Vozio sam Uber taksi, ali samo mesec dana. Dobio sam za to vreme dve kazne i, kada je trebalo da primim platu, bila je mizerna. Radiš od sedam ujutru do sedam uveče, izrabljuju te i na kraju ne dobiješ ništa. Užasan posao. Onda sam vozio automobile koji su se iznajmljivali, to se zove "drive now". Na primer, neko doputuje u Beč i hoće da iznajmi automobil, a ja ga posle pokupim. To je bio pristojan posao. Ali ja sam master žurnalistike i želeo sam nešto više - ispričao je Pile.

foto: Printscreen

Nikola Pandilović od kada je napustio voditeljski posao gotovo da se nije pojavio u javnosti. Rad ispred kamera mu odavno nije interesantan, a nakon voditeljske karijere počeo je da radi kao učitelj plesa.

Njega su devojke obožavale, volele su njegov izgled, šiške, ali pre svega šarm. Jednom prilikom je rekao zašto je odabrao ples.

foto: Printscreen YT

- Na salsu sam nateran da odem pre 9 godina. Moja komšinice je zapela bila da odem. Nije me to interesovalo, ali pristao sam da se malo relaksiram. Na kraju je ispalo da sam postao učitelj. Zavoleo sam to, lepa je muzika, vesela je, dobro se osećam posle toga i srećan sam što sad mogu da ono što ja znam prenesem drugima - ispričao je Nikola tad i otkrio čime se još bavi:

foto: Printscreen

- Kao spiker radim reklame, sinhronizacije, naracije, sve gde se traži glas. On se fizički dosta promenio i malo ko bi ga prepoznao.

foto: Damir Dervišagić

Vladimir Stanojević napustio je zemlju nakon skandala. Njega je 2015. godine optužila za nasilje tadašnja devojka, fitnes instruktorka Ana Marija Žujović, nakon čega je podugnuta optužnica. Do sudskog procesa nije došlo jer je Vladimir otputovao u Ameriku. On živi u Las Vegasu gde se skućio, a prema poslednjim informacijama ima sopstveni biznis od kojeg, prema pričama njegovih prijatelja, zarađuje i do 15.000 dolara mesečno. Stanojević se u Americi i oženio.

foto: Printscreen/Instagram

Svojevremeno je pričao o slučaju nasilja.

- Slučaj postoji i čeka se završetak mog procesa za dobijanje američkih papira da bih došao i to rešio. Sve ostalo što se dodaje na to, poput navodnih poternica, hapšenja na aerodromu, deo je novinarskog posla i s jedne strane to i razumem, bio sam u tom poslu. Ako to prodaje novine ili će dobiti par klikova više ako objave takve stvari, umesto istine, okej, neka ih. Zato se i ne oglašavam po tom pitanju, doći ću i onda ćemo sve pravno rešiti. Mislim da sam prva osoba na svetu koja je "pobegla" posle godinu i po dana od nekog incidenta. Naravno da je to glupost, ali priznaćeš da to mnogo ekskluzivnije zvuči od "Otišao u Ameriku na odmor, ali našao odličan posao, odlučio da ostane i čeka da dobije papire da bi se vratio". Imigracioni proces je malo duži sada nego ranije, ali sam pri kraju. Tako da se vidimo uskoro u Srbiji, ako Bog da - rekao je Vlada tada.

foto: Printscreen YT

Stanko Škugor, nakon što je rešio da se oprosti od voditečjstva, preselio se u Norvešku, gde je završio "„Univeristy of Life Sciences", a kasnije je i doktorirao. U Srbiji je pre toga stekao diplomu Poljoprivrednog fakulteta. Osim u voditeljstvu, Stanko je bio uspešan i u manekenskim vodama. Nosio je brojne revije, snimio reklame, a ssudeći prema fotografijama na njegovom Instagram profilu i danas sjajno izgleda.

Pored Boška, on je kultnu emisiju "Siti" vodio i sa Marijom Tarlać, Biljanom Obradović i Aleksandrom Jeftanović. Žene su ludele za njim i često je bio proglašavan za najlepšeg voditelja na ovim prostorima.

foto: Printscreen/Youtube

Ivan Bauer bio je prvi voditelj kviza "Slagalica", koji je počeo sa emitovanjem 1993. godine. Vodio je i kviz "Sam protiv svih", a imao je izlet i u manekenske vode. Nakon što se povukao sa ekrana, bio je poslanik, a sada je ambasador Srbije u Maroku. Oženjen je i ima sina i ćerku.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, magistrirao i doktorirao na ekonomiji. Napisao je nekoliko stručnih knjiga, a neko vreme bavio se i profesurom. Govori engleski, italijanski i španski jezik.

foto: Stefan Jokić

- Sve se dešavalo relativno brzo, u roku od godinu dana: početak veze sa Ljubicom, njena trudnoća, venčanje. Moj život preko noći se istumbao, ali na najbolji mogući način sve je došlo na svoje mesto. Uz suprugu i sina počeo sam da živim život kakav sam uvek priželjkivao - rekao je Ivan nakon rođenja sina za magazin "Hello".

