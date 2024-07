ISKRENA ISPOVEST JOVANE PAJIĆ O RAZVODU OD SALETA TROPIKA I ODNOSU SA MARIJOM ŠERIFOVIĆ: Ona mi je više od prijatelja!

Nakon duže medijske pauze, Jovana Pajić vratila se na velika vrata sa novim hitom, a sa povratkom u medijke počela su i razna nagađanja o njenom privatnom životu.

Nakon razvoda od Saleta Tropika, njeno dugogodišnje prijateljstvo sa Marijom Šerifović našlo se na udaru glasina, kojima je Jovana sada stala na put.

foto: Damir Dervišagić

- Pa nije to od juče, to traje i bilo je raznoraznih faza... U početku mi je to smetalo, kasnije smo od toga pravile šale. Ona i ja to okrenemo na zezanje, šta da radimo. Ja se sa njom družim 15 godina i volim da ponovim i ponavljaću, nikada to nije nikome padalo na pamet zadnjih petnaest godina, tek kada sam se ja razvela to je postala tema.

Kako je navela, kada se žena razvede otvorena je za razne spekulacije i komentare, nema zaštitu i nema ko da stane iza nje, pa joj “lepe” sve i svašta.

foto: Kurir televizija

- Verovatno kada se žena razvede otvorena je za razne spekulacije i komentare, nema zaštitu i nema ko da stane iza nje, pa hajde da joj zalepimo i ovo i ono. Protiv toga se ne treba boriti, ja bih bila nenormalna kada bih se ograđivala od toga, ona je meni više od prijatelja u životu. Ignorišem takve stvari, ponašamo se normalno kao i do sada i nikada neću da se ograđujem od takvih stvari. Nek misli ko šta hoće, nek priča ko šta hoće, ima pravo.

Pajićeva je priznala i da joj je u teškom periodu dosta značila podrška bliskih ljudi.

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

- Jako mnogo je potrebno. Volim to da ističem jer želim da ukažem ljudima koji imaju u svom bliskom okruženju bilo koga ko je u tom procesu razvoda... Da li je to prijateljica, ćerka, sestra, bilo ko, mnogo je važna ta podrška zato što ljudi od straha, od slabosti, od sramote se ne obraćaju nikome. Ne usuđuju se, ali zato su prijatelji ti, iako im se niko ne obrati za pomoć, to bi trebalo sami da vide i osete. Nismo svi isti, nekome je lakše da priča o tome, da skine tu muku barem govoreći o tome. Ja nisam taj tip, privatne stvari uvek držim za sebe, ali moji prijatelji uvek to umeju da prepoznaju i dobro znaju kad treba da me puste da napravim tu distancu i dođem sebi. Mislim da je užasno važno da budemo svesni kroz šta naši najbliži prolaze, da ne ignorišemo to, već i kad ne traže pomoć od nas da im se nađemo u životu."

