ISPLIVALE VRUĆE FOTKE MIONE I BIVŠEG RIJALITI ZAVODNIKA! Reperov najveći rival i to 20 godina stariji od pevačice (FOTO)

Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović su nakon završetka rijalitija "Elita" uprkos turbulentnom odnosu ipak ostali zajedno.

Ša i Miona svuda se pojavljuju zajedno, a sada su se na društvenim mrežama pojavile slike iz Mionine prošlosti na kojima je veoma bliska sa bivšim rijaliti učesnikom Vladimirom Tomovićem.

Naime, na vrelim snimcima koji su se proširili društvenim mrežama, Miona i Vladimir su uhvaćeni u prisnom razgovoru i nežnostima, što je izazvalo niz podeljenih reakcija među fanovima, ali i široku pažnju javnosti.

Miona je tada imala samo 19 godina, dok je Vladimir imao 38, što znači da je on 19 godina stariji od nje.

Njena veza sa Vladimirom Tomovićem izazvala je brojne rasprave, a posebno interesovanje javnosti izazvala je tvrdnja da se Miona uvek zabavljala sa starijim muškarcima.

Nakon što su se snimci Mione Jovanović i Vladimira Tomovića proširili društvenim mrežama, javnost je burno reagovala. Mnogi fanovi su izrazili razočaranje, dok su drugi podržali njihovu ljubavnu priču.

Ono što se mnogi fanovi sada pitaju jeste kako će njen dečko Nenad Aleksić Ša reagovati kada bude video ove kadrove, budući da Miona tvrdi da sa Tomovićem nije imala romansu.

Kada se Aleksić razveo od Ivane, šuškalo se da je ona upravo bila sa Tomovićem i da su bili jako bliski, što je repera u to vreme izluđivalo jer je na Vladimira gledao kao na neprijatelja.

Miona pokupila stvari iz porodične kuće u Kragujevcu

- Bili su ljuti, baš, baš. Ušli smo u razgovor, pokazivali su mi šta se dešavalo, klipove i objave, ja sam objašnjavala da nije tako. Ušli smo u malu raspravu, ja sam pokupila svoje stvari, otišla nazad i to je sve. Ja verujem da će biti bolje - rekla je Miona, pa se Ša dotakao svojih roditelja.

- Bili su suzdržani, to mi je drago, ćale nije bio oštar i surov, samo mu je bilo žao što se tako dešava. Oni su super prihvatili Mionu, stalno je pozdravljaju... Biće spontano do burazera i keve, stalno pitaju za nju - govorio je Ša.

Nenad komentarisao bivšu ženu Ivanu

- To je zato što zna kakav je život imala sa mnom i kako smo funkcionisali. Ovi koji me pljuju takođe znaju kakav život su imali, ali kad ne želim da se vratim tim odnosima udare po meni i budem najgori, a znam da nisam najgori. Neko sa kim sam bio šest i po godina može iz prve ruke da kaže - istakao je on na kraju za "Pink".