ŠA ODGOVORIO NA PRETNJE BIVŠE SUPRUGE VANJE: Rame uz rame sa Mionom poslao snažnu poruku, ovo niko nije očekivao!

Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović nakon izlaska iz rijaltiija su gotovo nerazdvojni i svakodnevno uživaju u svojoj ljubavi.

Poznato je da su Vanja Ignjatović, reperova druga žena, na ratnoj nozi posle razvoda, a njihov sukob sve više eskalira iz dana u dan.

Nakon Vanjine najave da će uskoro raskrinati sve Nenadove tajne, on se oglasio i prokomentarisao njenu pretnju.

- Ne zanima me apsolutno, ni ona, ni njeni tajni materijali. Tu nema ništa što meni može da promeni život, gluposti. To govori o njoj, ako hoće da se bavi time. Mene to apsolutno ne zanima jer znam da sam čist pred Bogom. Doviđenja, prijatno što se tiče nje tiče. Uživam sa Mionom, prošlost me ne zanima - poručio je Ša.

Podsetimo, Vanja je u jednoj od poslednjih objava poslala jasnu poruku reperu:

- Samo da poručim mom bivšem mužu, Nenadu Aleksiću, uživaj sa svojom devojkom. Deset meseci ste bili pod kamerama, sad ste konačno u stanu bez kamera, uživajte u svom životu. Ostavite mene na miru, Nešice, zato što vrlo dobro znaš šta si radio i šta si sve izgovarao. Tako da možda bi ti bilo bolje da malo ućutiš, psssst.

