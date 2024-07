NEVIĐENI SKANDLA NA PRIMORJU! Glumicu prevario investitor u Crnoj Gori, ćerka poznate dame zavela vremešnog milijardera

Svašta se dešava u životima naših javnih ličnosti. Ucene, preljube, prevare na raznim nivoima. I taman kad pomislim da je leto rezervisano za ljubavne igrarije, slavni me demantuju samo tako.

Evo o čemu se radi, drage moje abronošice. Poznata glumica, zvaćemo je Cvrcka, skupila je neke parice od silnih predstava koje je odigrala da kupi apartman na primorju, ali cvrc... Prevaranata ima svuda i treba otvoriti, što bi naš narod rekao, četvoro očiju. Ona je išla preko sigurne preporuke da pazari nekretninu u zgradi koja je novogradnja. Sve je bilo lepo dogovoreno. Pogled puca na Jadransko more, prilaz plaži jednostavan, sve je idealno. Početkom leta Cvrcka je došla kod prijatelja da odnese dogovorenu kaparu. Kupila je avionsku kartu, platila smeštaj dva dana u hotelu koji se nalazi u blizini i nije slutila da nešto može da krene po zlu. Jedva se i za to snašla. Kad je stigla na lokaciju, srela je ženu koja se tu zadesila sasvim slučajno. Njih dve su ušle u razgovor da bi glumica saznala da je taj njen stan prodat i to nedelju dana pre nego što je stigla. Em je opalilo jarko sunce, em zamalo da joj srce stane kada je saznala da je prevarena. Odmah je pozvala svoju najbolju prijateljicu kojoj je zakukala na sav glas. Investitor od kojeg je trebalo da preuzme ključeve nije joj se javljao na telefon. Pokušavala je da sazna gde živi, ali ni na adresi ga nije pronašla. Dan kasnije je saznala da su njenu oazu mira prodali za dva puta veći iznos, a nju su ispalili. I to se, nažalost, dešava. Šta će, sačekala je avion i vratila se u Beograd.

foto: Kurir štampano

Ali da nije sve tako crno, svedoči ova priča. Naslednica poznate dame je uslovila multimilionera. Da, da, dobro ste pročitali. Ona je boravila na nekom događaju u Švajcarskoj i tamo je srela čoveka koji je deceniju stariji od njene majke, ali eto, ljubav se rodila. Kada su se upoznali, on je delovao kao neko kome ne biste uzeli orah iz ruke. Međutim, ispostavilo se da nema šta nema. Kada je to saznala, nije gubila vreme, odmah je bacila zavodljive strele. Čak joj je i mama savetovala šta da radi i kako da se ponaša prema vremešnom čiki jer i ona ima iskustva s takvim ljudima. I uspela je da zavede bogataša i sada čekamo da se javno sazna čija ćerka je postala milijarderka. Toliko za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

foto: Kurir

00:44 SVIMA NEKO NEKADA ZABIJE NOŽ U LEĐA Aleksandra Mladenović otkrila skandal iz privatnog života: Bili su mi prijatelji, a onda...