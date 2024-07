"ŽELIM DA SE OSTVARIM KAO MAJKA" Bogdan i Jovana u tajnosti izgovorili sudbonosno DA, ovako je nedavno govorila o njihovoj ljubavi

Bivši dečko Svetlane Cece Ražnatović, ugostitelj Bogdan Srejović i njegova izabranica Jovana Ljubisavljević venčali su se pre dva dana.

foto: Printscreen Instagram

Naime, Jovana i Bogdan venčali su se u manastiru Gračanica, a fotografije sa tajnog venčanja objavili su na Instagramu.

- Počela sam da kuvam, ne znam zašto me to ispunjava u poslednje vreme, ali volim da zavežem kosu u punđu, pustim muziku i počnem da spremam nešto... Dopada mi se, to mi bude najdraže, da ne pojedemo za jedan dan bilo bi mi mrsko da spremam. Ovako kada se najedemo slatko, ne moramo da idemo po restoranima i to me trenutno ispunjava. Možda mi je to sad neki hobi u stvari - priznala je Jovana nedavno.

foto: Printskrin/Instagram

- Da, naslov za naslovom! Baš sedimo ovako i čitam negde: "Ona je već nama najavila"... Ljudi, ja ću reći prvo nama, a onda i svima ako do toga dođe. Poslali su mi nedavno neki komentar: "Udadoše je za svakoga, ona za svakoga pristaje". Ne, nego je logično da kada si u dugoj vezi koja je zdrava i u kojoj postoji ljubav da je to neki sledeći korak. Nisam u vezi da bih traćila vreme. Uskoro punim 28 godina, normalno je da želim da se ostvarim kao majka i da budem nečija žena. Ako je suđeno, i ako to treba da se desi, desiće se, i rado ću reći "da" ako dođe do toga. Ne mogu da govorim sad o tome, ali logično je jer ne bih bila sa njim da u ovom trenutku to nije to - otkrila je nedavno Jovana za Republiku.

foto: Ata Images

- Želim vam svima da pronađete svoju osobu, doslovno drugu polovinu, u čijem zagrljaju stane ceo svet, zaboravite šta vas muči i budete 100 odsto vi. Bez maske. Luksuz u današnjem ludom vremenu... Ali moguće. Da vam jutra ovako počinju i kada ćutite da se razumete. Da usled problema svakodnevnice ne strahujete da će otići gde je vedrije... Nekog ko ostaje. Želim vam puno razumevanja u komunikaciji, želim vam puno strpljenja i tolerancije. Puno osmeha i radosti. Ja našla - napisala je Jovana nedavno.

Kurir.rs/Blic

