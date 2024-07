"ON MI PRILAZI I KAŽE - SAD ĆU DA TE SILUJEM" Milena Ćeranić o traumatičnom događaju: Bila sam zaštićena kao beli medved, a onda..

Milena Ćeranić postala je poznata javnosti 2008. godine kada se pojavila u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“.

foto: Promo/Marko Arsić

Pevačica je sada ispričala da je tokom karijere imala neprijatnost koju ni dan-danas ne može da zaboravi.

- Bila sam zaštićena kao beli medved, niko nije mogao da mi priđe. Sećam se da je na jednoj svadbi bila anegdota gde sam htela čoveka da udavim, ne volim starije ljude koji mi se nabacuju, matori perveznjak. Ja se sklanjam sve vreme, on meni prilazi, vidim da je popio i u jednom trenutku on dođe i meni kaže ‘Sad ću da te silujem’, ja sam ga uhvatila za kravatu, to su stotinke u pitanju, ja sam ga uhvatila i rekla ‘Ako se ne skloniš od mene, sve ću ti počupati, mrš’, mislim da se on otreznio u sekundi“, rekla je Milena za "Novu".

foto: Andreja Damnjanović

Podsetimo, Ćeranićeva je bila u "Zvezdama Granda", a potom i deo "Grand produkcije", sve dok nije učestvovala na "Farmi" sa tadašnjim dečkom Nemanjom Stevanovićem, nakon čega je njena saradnja sa pomenutom muzičkom kućom završena.

Iako je prvo odbila da priča o Jakšić, rekla je neke stvari iz kojih je jasno da ga ne podnosi.

- Nemam tako lepo mišljenje o njemu. Prema meni je ispao nečovek. Umesto da zaštiti moja prava, on je pokušao da omalovaži moje dostojanstvo i mislim da mu se to vratilo, ništa više - rekla je Milena u emisiji "Pretres" pa dodala da je njegove izjave nisu povredile:

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Ne može to da me povredi. Iznervirao me je. Doživela sam poslovnu izdaju od cele produkcije "Granda".

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:15 I DALJE VOLIM SVE BIVŠE MOMKE, VIDIŠ DA SAM LUDA! Milena Ćeranić iskreno o nekadašnjim ljubavima! JEDNA STVAR JE NAJVIŠE BOLI