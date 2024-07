OGLASIO SE STEFAN KARIĆ I UPUTIO EMOTIVNU PORUKU JOVANI I BOGDANU: "Zaslužuju svu sreću ovoga sveta, on je momak..."

Jovana Ljubisavljević, bivša misica i učesnica rijalitija, zakoračila je u novu fazu svog života udajom za Bogdana Srejovića, ugostitelja i bivšeg dečka Svetlane Cece Ražnatović.

Venčanje je održano u manastiru Gračanica, a slike sa crkvenog venčanja su podelili na društvenoj mreži Instagram. Jovana je za ovu svečanu priliku odabrala skromnu i svedenu venčanicu, ističući svoj jedinstveni stil i eleganciju. Njen izbor je privukao pažnju javnosti i dao novu notu tradicionalnom venčanju.

Njen bivši dečko, Stefan Karić, poželeo joj je sreću u braku sa Bogdanom, o kom ima najlepše moguće mišljenje i smatra da je upravo takvog dečka zaslužila njegova bivša izabranica:

- Pa, mogu da kažem da zaslužuje svu sreću ovog sveta i zašto bi me iznenadila ova vest? Nije se desilo preko noći, dugo su oni bili zajedno i red je da se ta ljubav ovekoveči, on je momak na mestu, vredan, sposoban, tako da mi je drago zbog nje, ponoviću da ona to zaslužuje. Pozdrav za njenu porodicu i sve najlepše njoj u braku i životu - rekao je Stefan Karić.

Jovana Ljubisavljević je zakoračila u novu fazu svog života sa Bogdanom Srejovićem, stvarajući nove planove i snove za budućnost. Njen otvoren pristup i iskrenost su privukli pažnju javnosti, dok je njen stil i izbor venčanice dodali posebnu notu njenom venčanju.

