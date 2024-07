TOTALNI FIJASKO! LOŠA SEZONA U CG! Pevačima otkazuju nastupe na moru, na udaru Dara, Tamara, Elma, Marina, Šako: OTKRIVAMO DETALJE

Sezona na Crnogorskom primorju počela je početkom jula. Ono što ovu godinu razlikuje od prethodnih jeste manjak turista iz Srbije i regiona, a upravo to se odražava na nastupe pevača i njihovo angažovanje.

Kako ekipa Kurira trenutno boravi u Crnoj Gori, imala je prilike da se sretne s ljudima koji se bave organizacijom noćnog života i čuje njihove utiske o angažovanju i nastupima javnih ličnosti.

Nisu više u hajpu

foto: Damir Dervišagić

- Mnogo je lošije nego što je bilo. Dosta se nastupa otkazuje, znam da su ih nedavno otkazali Šako Polumenta, Dara Bubamara, Elma Sinanović, Tamara Milutinović i Marina Visković. Za neke od njih bila su samo dva stola rezervisana. Takvo nešto se nikad nije desilo u jeku sezone - kaže na početku naš sagovornik.

foto: Leteći

Dodatni problem je i to što ni publika više nije ista kao ranije. Među turistima iz Srbije i regiona u Crnoj Gori ima najviše tinejdžera, koji slušaju neku drugu vrstu muzike.

foto: Printscreen

- Mnogo turista ove godine su klinci. Budva, na primer, i jeste poznata po tome što je uglavnom omladina tu, ali nažalost, vreme je takvo da ti klinci nisu kao što smo mi bili. Nemaju oni predstavu ko je na primer Šako ili Dara, ali odlično znaju ko je Desingerica, to ih radi. I sami možete da vidite kakva je posećenost na njegovom nastupu, jer društvene mreže eksplodiraju, a ne možete da vidite kako je kod ljudi koji se po nekoliko decenija bave pevanjem i imaju takve karijere jer njihovi nastupi budu otkazani. Ono što je još gore jeste to što taj Desingerica i ti likovi uzimaju ogromne pare, za njega je nastup prošle godine bio 5.000 evra, ove godine je od 8.000 do 10.000, zavisi šta radi, da li je dnevna žurka ili noćna varijanta. Dok ovi stariji pevači sada smanjuju honorare i imaju neke pregovore, deo pre nastupa, a deo posle ako bude dovoljno publike. Pokazalo se da rezervisani separei i stolovi nisu dovoljni da se pokriju troškovi. Da li je to normalno, evo ne znam, vi procenite - u čudu komentariše naš sagovornik, pa otkriva da su sigurni u dobar posao jedino kad im gostuje neko od baš velikih estradnih imena.

- Oni uvek dobro prolaze, ali velika imena imaju i ludačke honorare. Pa možemo da budemo na pozitivnoj nuli, ili nešto da nam ostane preko. Jer kad su velika imena, onda to svi žele da vide. Da me neko pogrešno ne razume, i te kako smatram da su ovi izvođači koje sam napomenuo velike zvezde, ali govorimo o aktuelnima, koji su u hajpu poslednjih nekoliko godina - naveo je naš sagovornik, insistirajući da mu ne pominjemo ime.

Privatne obaveze foto: Nemanja Nikolić, Printscreen Da su naša saznanja tačna, može se naslutiti i po objavi Dare Bubamare, koja je pre nekoliko dana na Instagramu obavestila pratioce da će otkazati nastup u Budvi. - Dragi moji, moram da vas obavestim da zbog neodložnih privatnih obaveza u Novom Sadu moram da otkažem nastup u Budvi. Družićemo se prvom sledećom prilikom - navela je ona tada.

Niko od pomenutih pevača nije juče bio dostupan za komentar.

foto: Kurir

