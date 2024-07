"DESINGERICA JE SHVATIO DA OD NAJVEĆEG DEBILA MOŽEŠ DA POSTANEŠ ZVEZDA" Šok intervju Kaće Grujić: Pogodili su me flašom u kuk...

Katarina Grujić skoro dva meseca boravi sa ćerkom Katjom u Crnoj Gori, gde ima porodičnu kuću, koja joj je i ujedno baza odakle ide na nastupe.

Radi punom parom, ali i maksimalno uživa sa svojom naslednicom.

foto: Petar Aleksić

Kako tebi ide crnogorska turneja?

- Već mesec i po dana sam u Crnoj Gori, radim četiri dana nedeljno. Čujem da se neke kolege žale da je manje posla, ja stvarno ne mogu da kažem da je tako u mom slučaju. Na mojim nastupima je uvek puno. Mene Crna Gora puno voli, to su koreni mog oca, ali ima i stranaca, ja sam srećna jako.

Kako uspevaš da uskladiš da uskladiš majčinske i pevačke obaveze?

- Katja je sa mnom. Ne bih mogla da budem odvojena od nje tako dugo. Ja sam ovde mesec i jače, ali sam napavila sjajnu organizaciju. Preko dana plaža, i ja sam podetinjila, pravimo dvorce u pesku, igramo se, imam kuću ovde, onda odemo malo da odmorimo, nju spremim za spavanje i kad ona zaspi ja idem na posao. Tako da ni je primećuje da me nema. Od izlazaka bila sam na Tei Teirović i Aleksandri Mladenović, njih jako volim da slušam. Ići ću kod Aleksandre Prijović i čekam Čolu.

Kad pominješ Aleksandra Mladenović otkrila je da je od bivšeg dečka Isaka Šabanovića trpela fizičku i psihičku torturu, da joj je odario šamar. Da li si to znala?

- Prvi put čujem od tebe da je moja Aleksandra trpela nasilje u vezi sa Isakom. Zvaću je odmah da vidim o čemu se radi. Jako mi je žao da to čujem. Svakog muškarca treba da bude sramota ako digne ruku na ženu. Definitivno će mi se promenti mišljenje o tom muškarcu ako je to istina, a verujem da jeste ako je to već Aleks ispričala.

foto: Petar Aleksić

Da li si videla kako Deisngerica pravi gibanicu na nastupu?

- Šta ja da vam kažem o Desingeričinom performansu sa pitom? Koliko god da nam je to odvratno, meni je odvratnija ta publika koja to hoće i trpi. Ne mogu sad da pričam i o tom pljuvanju, to roditelji treba da se zapitaju kako su vaspitali svoju decu i gde ih puštaju da idu i šta da rade. Zamisli kako je to vaspitano kad voli da ga neko pljuje u usta. Čovek je shvatio da od najvećeg debila možeš da postaneš zvezda!

Tebi se ne dopada takav performans?

- Da li bi ti išao da ti on pljune u usta? Meni to nije normalno! Mama i tata treba da brinu o svojoj deci i da se zapitaju kako su ih vaspitlai. Meni publika traži samo pesme i gađaju me ružama. Nešto su mi i noge isečene od ruža, prelep je osećaj da nekog navedeš da uživa u tvom nastupu, da mu izazoveš osmeh, neku lepu reakciju. To je lepo.

Imaš već lep staž na estradi, a da li se nekada desila neka neprijatnost?

- Pre šest ili sedam godina u Smederevu je bila masovna tuča. Pola kluba se pobilo. To nema šta nije letelo. Obezbeđenje nije moglo da ih obuzda jer nekoliko stotina ljudi se bije, ne znaš gde pre da reaguju. Ja na bini i polako se izmičem u ćošak jer vidim da je vrag odneo šalu, ali i dalje pevam u nadi da će se smiriti. I samo u jednom momentu leti ka meni puna pivska flaša i u kuk me pogodi. Ona velika. Momentalno sam ostavila mikrofon i otišla kuči. Ustajem, ono ceo kuk modar, u podlivu. Ali, mi tu ne možemo da utičemo, ja kao pevač ne mogu da prevaspitavam goste. Videla sam onaj snimak gde gost Tei hoće da da kao bakšiš, pa onda ne da, pa sklanja ruku.... Sram da ga bude. Šta, on je kao baja. Meni je to odvratno. Mene tako da zezne ja bih mu ruku otkidala! Tea je sjajno odragovala, ja bih .... Iritira me primitivizam kod ljudi.

foto: Petar Aleksić

