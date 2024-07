LAST MINUTE PONUDE u Travellandu: Najpovoljniji grčki hoteli na raspolaganju već od sutra!

Rezervišite svoj savršen odmor danas i već sutra budite na nekoj od prelepih plaža grčke obale.

Za najpovoljnije cene i posebne pogodnosti brine se turistička agencija "Travelland", koja vam omogućava da istražite sve čari ove predivne destinacije po najpristupačnijim uslovima. Izdvajamo samo neke od hotela iz široke ponude koje će sigurno privući vašu pažnju.

Kada je reč o popularnoj All inclusive usluzi, koju većina preferira pri izboru hotelskog smeštaja, ova dva hotela sa četiri zvezdice svakako će se naći među top pet preporuka: Hotel Delphi Beach 4* i Hotel Porto Rio 4*. Hotel Delphi Beach 4*se nalazi na obali mora, 2,5 km od ribarskog sela Erateini između Galaksidija i Nafpaktosa, dok se hotel Porto Rio 4* nalazi na kratkoj udaljenosti severoistočno od grada Patre, blizu mora, sa pogledom na Jonsko i Korintsko more (na cene je odobren popust od 10%).

POLUPANSION PO CENI NOĆENJA SA DORUČKOM: U srcu prelepe regije Agia Triada, nedaleko od Soluna, smešten je renovirani hotel Santa Beach 4*, koji svojim gostima nudi nezaboravan odmor po pristupačnoj ceni. Sa spektakularnim pogledom na more i mnogim pogodnostima, ovaj hotel je savršen izbor za one koji žele da spoje udobnost, eleganciju i povoljnu cenu. Hotel je udaljen samo 19 kilometara od centra Soluna, jednog od najživopisnijih gradova u Grčkoj. Širok spektar sadržaja zadovoljiće potrebe i najzahtevnijeg gosta. Osim popusta od 25%, obezbeđen je i gratis smeštaj za dete do 11,99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe.

foto: Promo

Hotel Santa Wellness Resort 5* lociran u mestu Agia Triadi takođe nudi mogućnost polupansiona po ceni noćenja sa doručkom! Ovaj luksuzni hotel, namenjen isključivo odraslima starijim od 12 godina, kombinuje eleganciju i šarm turističkih odmarališta iz 60-ih godina sa modernim komforom i vrhunskim gostoprimstvom. Pravi biser među luksuznim hotelima, evocirajući glamur prošlih vremena kada su aristokratska turistička odmarališta bila na vrhuncu popularnosti. Sa pažnjom posvećenim svakom detalju, ovaj hotel je prava oaza mira i elegancije, pružajući svojim gostima vrhunski komfor i nenadmašnu uslugu. Cene boravka u hotelu su snižene za 15%.

foto: Promo

Hanioti Grand Otel 4*, smešten na predivnoj obali Haniotija, pruža jedinstveno iskustvo koje kombinuje atmosferu urbanog okruženja s toplinom južnog mora. Ovaj hotel predstavlja idealan izbor za one koji žele da spoje relaksaciju s pristupom svim pogodnostima modernog života. Grand Ootel se nalazi u neposrednoj blizini predivnog parka u Haniotiju. Svojim gostima nudi savršenu poziciju za istraživanje ovog šarmantnog mesta. Aerodrom je udaljen oko 100 km, što znači da ćete se brzo naći u oazi mira i lepote čim stignete. Plaža je udaljena samo nekoliko koraka, omogućavajući gostima da uživaju u suncu i moru kad god požele. Usluga u hotelu je polupansionska. Uz popust na cene od 35% ova ponuda za savršen letnji odmor se ne odbija.

foto: Promo

Smešten u veličanstvenim baštama, u mirnom kraju, Hotel Dion Palace 5*, je luksuzni hotelski kompleks koji pruža vrhunsku udobnost i nezaboravno iskustvo tokom cele godine. Sa 196 udobnih soba i apartmana, ovaj hotel je savršeno mesto za opuštanje i uživanje u svim pogodnostima koje nudi. Budući da se nalazi u podnožju legendarne planine Olimp, u neposrednoj blizini drevnog sela Dion i Litohora, odmah pored mora, ova izvanredna lokacija omogućava gostima da istražuju bogatu istoriju i prirodne lepote regiona, dok uživaju u luksuznom smeštaju. Cene boravka u hotelu su snižene za 15%.

POPUST od čak 40% obezbeđen je za Hotel Cronwell Platamon Resort 5*.

Koncept, pristup i atmosfera kao kod kuće čine da se stotine porodica vraćaju iz godine u godinu ovom hotelu. Nalazi se na samoj plaži, između Nei Porija i Platamona. Poznat po svom impresivnom Splash Parku, ovaj hotel je nezaobilazna destinacija za savršen porodični odmor. No, Splash Park je samo početak onoga što ovaj hotel nudi. Gosti se iznova vraćaju ne samo zbog vrhunskih sadržaja za zabavu i opuštanje, već i zbog pažljivo osmišljenog ambijenta koji garantuje nezaboravne trenutke za celu porodicu.

foto: Promo

Savršen porodični odmor možete uočekivati ukoliko je vaš izbor Hotel Sun Beach Agia Triada 4*. Za dvoje dece u pratnji dve punoplatežne osobe obezbeđen je GRATIS smeštaj. Hotel se nalazi u mirnom mestu Agia Triada, udaljen samo 30 km od centra Soluna, a na samo 150m od plaže. Nudi širok spektar sadržaja za udoban i opuštajući boravak. Usluga u hotelu je na bazi polupansiona (doručak i večera), samoposluživanje.

foto: Promo

POPUST DO ČAK 60% za Ultra All Inclusive Hotel Ajul Luxury Hotel & Spa Resort 5* smešten uz obalu u slikovitom selu Agia Paraskevi na poluostrvu Kasandra, savršeno se uklapa u okruženje prepuno blistavih pejzaža, kristalnih voda i šumovitih predela. Idealan je i za porodično druženje i zabavu pod suncem jer poseduje neodoljivi pravi AKVA PARK za decu. Usluga u hotelu je Ultra All inclusive.

Spremite se za nezaboravno letovanje gde svaki član porodice može pronaći nešto za sebe!

Svi zainteresovani za aranžmane mogu izvršiti rezervacije mesta na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo