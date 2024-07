EVO KAKO JE JOVANA LJUBISAVLJEVIĆ IZGLEDALA PRE SVIH ESTETSKIH INTERVENCIJA: Isplivale stare fotografije bivše zadrugarke

Jovana Ljubisavljević postala je poznata javnosti zbog svog učešća u rijalitiju "Zadruga", ali i veze sa Stefanom Karićem, a juče je sa svojim izabranikom Bogdanom Srejović sa kojim čeka dete objavila da su se venčali.

Jovana misica je nakon izlaska iz rijalitija počela da radi kao voditeljka, a o svom izgledu vodi računa, kao i u Zadruzi, gde je važila za jednu od najlepših učesnica koja je kročila u vilu.

Sada se na internetu pojavio Jovanin snimak od pre nekoliko godina, kada je imala 21 godinu, a sudeći prema komentarima fanova, koji tvrde da je imala brojne estetske zahvate dosta se promenila.

Podsetimo, Jovana Ljubisavljević je širim narodnim masama postala je poznata svojim učešćem u rijalitiju "Zadruga", gde je bila u vezi sa Stefanom Karićem. Jovana i Stefan ubrzo su okončali svoj odnos, a Karić je sada bivšoj poželeo sve najbolje u bračnom životu.

- Pa, mogu da kažem da zaslužuje svu sreću ovog sveta i zašto bi me iznenadila ova vest? Nije se desilo preko noći, dugo su oni bili zajedno i red je da se ta ljubav ovekoveči, on je momak na mestu, vredan, sposoban, tako da mi je drago zbog nje, ponoviću da ona to zaslužuje. Pozdrav za njenu porodicu i sve najlepše njoj u braku i životu - rekao je Stefan Karić za "Alo".

