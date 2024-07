OD JEDNE PESME SAGRADILA 3 KUĆE , A ONDA JOJ INSPEKTOR ZABRANIO DA IZVODI NUMERU! Šikica otkrila razlog: Smetalo mu je...

Snežana Jovanović Šikica muzičku karijeru počela je 1981. i nikada nije bila medijski eksponirana pevačica, ali svi znaju za nju.

Zahvaljujući pesmama "Zavede me, majko, momak loš" i čuvenom hitu "Ala bih se šikicala", postala je jedna od najtraženijih među estradnjacima koji su nastupali na privatnim slavljima širom Evrope, a i danas je tako.

Koliko je bila popularna, svedoči podatak da je od "Šikice", od jedne pesme, uspela da zaradi tri kuće i na to je, kako je otkrila svojevremeno u intervjuu za Kurir, posebno ponosna.

Koja pesma vam je donela najviše novca?

- Najviše novca mi je donosila "Šikica" definitivno. Tu su i druge moje pesme "Zavede me majko momak loš", "Koliko se tuge skupilo u meni", "Kunem se u sreću devojačku"...

Pričali ste da ste od jedne pesme sagradili tri kuće. Kako ste to uspeli?

- Nisam te pare imala na gomili, ali ta jedna pesma Šikica je sagradila te tri kuće. Kako sam zarađivala tako sam ulagala u kuće. Sve što sam zaradila, zaradila sam kad je "Bog hodao po zemlji" što kažu. Deci smo sagradili kuće, svako ima svoju. Ta pesma je nastala tako što je došao je pokojni Radoje Barajevac i rekao mi je: "Napraviću najveći hit ako budeš snimila "Šikicu" i tako je i bilo.

Zašto su vam branili da pevate Šikicu po kafanama?

- Branio mi je jedan inspektor koji je bio u Barajevu. Tad sam pevala na Ibarskoj magistrali, tamo je bila ludnica. Ja sam ubacivala bezobrazne reči dok sam pevala, tipa: "Imam šupu i na šupi rupu, komšija gledam dok se kupa", i svašta. To je njemu smetalo i došao i rekao mi je: "Šikice, neću da čujem da si više pevala tu pesmu u kafani". Jednostavno ne znam zašto nije dozvoljavao. Međutim, imala sam prijatelja koji je bio veći od njega i on je voleo tu pesmu i tražio, pa sam morala da pevam.

Mnogi ovu numeru povezuju sa bludnim radnjama, da li vam to smeta?

- Ne smeta mi to. Svako na svoj način peva, ne možeš da im zabraniš. Lepo je kad prave fantazije. Šikicati je zapravo veseliti se.

O kafanama

Svi smo morali da prođemo Ibarsku

- Ibarska magistrala je bila izvor muzike, kad kreneš od Lipovice, pa do Čačka. Radila je kafana "Lipovački cvet", "Čačanka", tu su pevali i Vesna Zmijanac, Azemina Grbić, Bora Spužić Kvaka, mnogo je pevača prošlo kroz te kafane. Da bi postao nešto u životu, moraš da prođeš kafanu. Ostajali smo do pet, šest, sedam ujutru, nismo znali da izađemo ponekad. Radno vreme je bilo do dva, ali kad neko baca para, onda smo znali da ostanem i do osam ujutru.