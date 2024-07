KURIR NA MAJORCI KOD ANE I ŠVAJNIJA! Odbili da prodaju vilu za 15 MILIONA €! Obezbeđenje otkriva SVE TAJNE slavnog para FOTO

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger uživaju za sve pare u penzionerskim danima! Zaradili su milione tokom karijere, imaju troje dece i sada zasluženo odmaraju u svom raju na zemlji na Majorci. U to se uverio i potpisnik ovih redova prilikom boravka na najvećem ostrvu u Španiji.

foto: Printskrin/Instagram

Bivši teniserka i fudbaler porodično gnezdo na Balearima svili su u jednom od najluksuznijih rezidencijalnih španskih naselja - Son Vidi. Nalazi se na nekih 15 minuta vožnje od glavnog grada Palme i poznat je kao "Beverli Hils Majorke".

foto: Privatna Arhiva

Kako je celo naselje pod ogromnim 24-časovnim merama obezbeđenja, pa njim nije moguće prošetati ukoliko dolazak nije ranije najavljen kod nekog od rezidenata, priču o ovom naselju započeli smo iz istoimenog hotela, odakle se pruža predivan pogled na jedan deo ovog kompleksa. U ovom hotelu svojevremeno su boravili i princ Renije od Monaka sa suprugom Grejs Keli, Aristotel Onazis, Marija Kalas, Pedro Almodovar, Klaudija Šifer... Boravak u prestižnom hotelu iskoristili smo i kako bismo fotografisali jedan deo naselja, gde inače vlada stroga zabrana snimanja kako se ne bi narušila privatnost stanovnika.

foto: Printskrin Tviter

Na samom ulazu u naselje Son Vida, javili smo se jednom od članova obezbeđenja, predstavili smo mu se i objasnili razlog našeg dolaska. Objasnio nam je da su tu na snazi stroga pravila i da ne može da nas pusti do same vile naše sportistkinje, ali je ipak pristao da nam otkrije neke tajne iz svakodnevice Ivanovićeve i Švajnija, a o kojima je imao samo reči hvale.

foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- Tu su trenutno Ana i Bastijan sa decom. Obožavaju da provode leta ovde, a i tokom godine su više tu nego u Austriji jer je klima ovde fantastična. Divni ljudi, kulturni. Zaljubljeni su kao prvog dana, neverovatno. Idu često i do Palme, dosta su i na putovanjima. Bogataši su mahom bahati, ali oni se ponašaju kao sav normalan svet, iako im je na raspolaganju sve što požele. Svako jutro i predveče, kad nije jako sunce odlaze na privatnu plažu sa decom, jako su lepo vaspitali dečake. Dosta vremena provode i na svojoj jahti, krstare po obali i biraju manje, intimne plaže za odmor. Imaju dadilju za sinove, ali su oni tako posvećeni roditelji, da im ona nije ni potrebna. Kako je cela Son Vida u zelenilu, svaki dan zajedno i treniraju, trče, voze bicikl, igraju tenis. Oni su i veliki fanovi golfa, a ovde su neki od najboljih terena za golf na svetu - rekao nam je čuvar naselja, a onda se u razgovor uključio još jedan radnik iz kompleksa:

1 / 8 Foto: Privatna Arhiva

- Njihova vila je jedna od najlepših ovde. Ana je izabrala ovo mesto jer su ovde na prvom mestu zagarantovani privatnost i bezbednost. Mnogi su se raspitivali kod agenata za nekretnine da li je njihov dom na prodaju, nudili su im i duplu cifru od one koju je Ana dala za vilu, ali oni nisu hteli ni da čuju za to. Znam da su neki Britanci nudili 15 miliona, ali nisu bili zainteresovani. Zanimljivo je da ekskluzivnosti ovog mesta doprinosi i činjenica da u ovom naselju ima samo 450 vila. A zainteresovanih je previše. Imaju savršen pogled na more, planinu, priroda je nestvarna. Palma im je blizu, mnoge internacionalne škole za decu isto. Pre pet godina, malo pre pandemije renovirali su celu vilu, radnici su ovde radili mesecima svakodnevno. Ovde se pričalo da je samo za renoviranje dala skoro tri miliona evra - zaključuje naš sagovornik.

foto: Profimedia,

Podsetimo, Ivanovićeva je vilu od 950 kvadrata kupila 2008. godine i tada je za nju iskeširala 4.5 miliona evra, a nekretnina se nalazi na imanju koje se prostire na 6.000 kvadratnih metara. Vila je sagrađena 1998. godine. U prizemlju se nalazi velika dnevna soba, prostrana kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba, garderoba i kupatilo, dok se na spratu nalaze četiri spavaće sobe sa terasama, tri kupatila, odvojeni apartman za poslugu sa spavaćom i dnevnom sobom, kuhinjom i kupatilom. U dvorištu dah oduzimaju bazeni i teniski tereni.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs

