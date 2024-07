DESINGERICA PRED KAMERAMA KURIRA OTKRIO ZAŠTO JE RENDAO SIR PO PUBLICI: Ustanem ti ja, vidim nastup mi za dva sata... (VIDEO)

Dragomir Despić Desingerica privlači veliku pažnju publike svojim performansima.

Reper je nedavno na nastupu odlučio da pravi, kako je on rekoa, gibanice na glavama fanova.

O toj njegovoj ideji i negativnim komentarima razgovarala je ekipa Kurira upravo sa kontroverznim reperom.

03:54 DESINGERICA PRED KAMERAMA KURIRA OTKRIO ZBOG ČEGA JE POČEO DA SE BAVI MUZIKOM: Moji tekstovi bi bili ljubavni da radim drugi žanr

- Razmišljam, jela mi se neka pica, ustao sam u dva, a u četiri mi je nastup, pa sam drugarima rekao da kupe rende i sir kako bih nahranio ljude. Vukašin je rekao "da li ti treba za gibanicu?" Ja rekoh, da, za gibanicu. Ko još hrani svoju publiku? Na mom nastupu imaju da jedu i da piju, da se provedu. Znate, ljudi nisu te stvari probali, a kada probaju skapiraju da im se to sviđa. Razumeš?

Potom je reper odgonetnuo da ga ispunjavaju negativni komentari:

- Mene to ispunjava, razumeš? Ja živim za to, zbog toga sam i krenuo muzikom da se bavim. Nisam krenuo sa njom kako bih postao neka zvezda, da se ja tu nešto slikam, da me ljudi vole. Ako je meni gorivo kada me ne vole, zamislite kako je tek kada me vole. To što ja pišem, može da priča ko šta hoće, ali to je sažeto, dakle umetnost, "samo loži me, ne misli na dodire, samo reci da jako volim te". Razumeš? Stvarno, ti ga pretvoriš u drugi žanr i to bi bio pravi ljubavni tekst, ja ga samo izvodim u nekom drugom fazonu.

