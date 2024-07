"TA DEVOJČICA JE OTVORILA USTA!" JK brutalno o haosu zbog Desingerice, stala u njegovu ZAŠTITU: Oni to ŽELE

Pop diva Jelena Karleuša nastupila je sinoć, 22. jula, u jednom poznatom klubu u Budvi, koji je bio popunjen do poslednjeg mesta.

Pre nego što je izašla na binu, Jelena je progovorila o planovima i spektakularnim koncertima koje sprema u narednom periodu.

Jelena je u poslednjih nekoliko nedelja već održala nekoliko koncerata na gradskim trgovima kojima je oborila rekord posećenosti.

Sudeći po komentarima, publika je željna njenih velikih nastupa, a evo kako ona to komentariše.

- Tako je. Mi smo napravili pauzu. Posle dužeg vremena izašli su albumi "Alfa" i "Omega" i mislim da je ovo jedna vrsta zaleta i zagrevanja za turneju koja sledi po svim glavnim gradovima i trgovima, koje nas čeka preko leta. Mislim da je prvi veliki glavni grad Skoplje. Krećemo od Skoplja, pa redom... Uskoro ćemo objaviti sve datume i gradove. Baš sam srećna. Jeste da je malo više vremena trebalo da pesme zažive onako kako treba, ali evo, doživela sam i to da imamo taj neki global impakt, da čak postanu i svetski viralne pesme, kao "Lucifer" i "Benga" što su doživele neverovatnu eksploziju od TikToka pa do drugih društvenih mreža - istakla je Jelena, pa dodala:

- Mislim da je moja karma takva da mene prvo shvati i prihvati svet. Ta publika koja sluša muziku koja ide u napred, a onda tek Balkan to prihvati. Tako je uvek bilo sa mojim albumima i pesmama. Mnoge moje pesme posle 10, 20 godina, zažive i postanu veliki hitovi. Na primer "Zar ne", koja je posle 20 godina postala najveći hit, pa "A ti si dobro zdrav i živ...", "So", "Manijak"... posle 20 godina. To su sad sve hitovi koje mislim da pravi TikTok. Nova generacija koju sam uspela da dobijem novom vrstom muzike, kao što je dril, kao što je "Benga" na primer i trebalo je vremena da prosto pokupim te klince od 15, 16, 17 godina i da počnem jednu novu eru, novu epohu "Alfa" i "Omega".

Jelena je u poslednje vreme "eksplodirala" na muzičkoj platformi Spotifaj, koja je u svetu daleko popularnija nego kod nas, a neviđena pomama za njom i njenom pesmom "Lucifer" poslednjih dana dešava se na prostoru Azije.

- Imamo strašnu reakciju, zato što imamo taj globalni viral. Azija na primer, interesantno je da im se sviđa pesma "Lucifer". Po mom mišljenju, novi "Gangnam stajl" je "Takita". To će biti, sigurna sam, veliki hit, ali polako. Poznato je da svim mojim pesmama treba vremena da ih ljudi shvate na pravi način. Nisam neko ko pravi pesme koje su trenutno aktuelni fazon muzike, jer bi onda i trajale koliko i traju, mesec, dva, tri... I onda takve pesme i takvi izvođači prosto izgube na snazi i ljudi traže nešto novo, drugačije i zato im i karijere traju jako kratko i tih pesama se niko ne seća posle tri meseca. Ja volim da pravim pesme za koje će i za 10, 20, 30 godina neko da kaže: "Da li je moguće da je ovo snimila Karleuša pre 25 godina?".

Nezaobilazno pitanje ticalo se poteza repera Dragomira Despića Desingerice, koji je na nedavno održanom nastupu u Crnoj Gori pljunuo devojci iz publike u usta, zbog čega se oglasilo i Ministarstvo Crne Gore.

- Moram da kažem da sam prvenstveno protiv bilo kakvih zabrana. Mislim na zabrane pevača, izvođača... To prosto ne treba da bude nešto što treba svi da priželjkujemo, najavljujemo, tražimo, zahtevamo itd... Zato što sve ima svoju publiku. Dragomir je nešto potpuno drugačije, nešto novo i smatram da ima ogroman broj ljudi koji dolaze na njegove nastupe i verovatno da tu njegovu energiju i taj njegov novi vajb i hajp, oni prepoznaju. Oni to žele. Koliko sam shvatila i videla, ta devojčica je otvorila usta. Tako da, svaka roba ima svog kupca i konzumenta i ako bude radio pametno i kako treba, trajaće - jasna je bila Jelena.

