"ZLATA PETROVIĆ MI JE BILA LJUBAVNICA!" Poznati muškarac sa estrade otkrio detalje AFERE sa pevačicom: Stavila mi je na sto 500 €

Poznati harmonikaš Mirko Kodić svojevremeno je govorio o svojoj karijeri, razvojnim putu, ali i privatnom životu. Tada se dotakao i odnosa sa bivšim suprugama, ali i afere sa Zlatom Petrović.

„Ja sam bio u društvu glumica, stjuardesa, nije lako to izbegavati, ali nije lako ni sačuvati brak. Neke su otišle, došlo je do razvoda zbog neke druge i tako“, rekao je tada Mirko i otkrio da je imao ljubavnice.

foto: Printscreen TV Pink

„Imao sam, neću da imenujem, ali eto pozdraviću Zlatu Petrović. Ona je sada prijateljica moje supruge. Ona je faca, voli moju suprugu Silviju, Gocu Božinovsku i Vanesu Šokčić. Ona je takav lik, kada sam imao nesrećan slučaj sa nogom ona je prva došla kod mene kući, donela dve torbe voća i povrća i stavila 500 evra na sto. Ja kažem imam pare, ne treba, ona mi kaže neka neka se nađe. Ona se zeza sa mojom ženom, Zlata je normalan lik, nije budala, a imao sam i budale koje sam odbacio iz svog života. One su bile sa mnom samo da se hvale da su bile sa mnom.“

Kodić je tom prilikom ispričao i kada se ugasila ljubav sa Zlatom Petrović.

foto: Kurir

„To je trajalo osam devet meseci i to je to. Ljubav dok traje, ja sam živeo i živim u braku dok volim. Živim u braku dok volim. Moju suprugu Silviju najviše volim. Sa Jasnom sam ostao dobar. Prva supruga Ljilja sada živi u Francuskoj, sa njom sam takođe dobar, imam sina Vladimira sa njom, to nas veže. Mi smo normalni i treba da funkcionišemo. Kod ovih mladih to ne pije vodu i tu je greška, ti moraš da imaš na okupu, ja sam jednom slavio rođendan i okupio sam sve žene i decu i na čelu stola - Mirko Kodić.“

kurir.rs/nova

Bonus video:

11:01 VELIKI INTERVJU LEPE LUKIĆ: Odgovorila na sva pitanja pred kamerama Kurira! Otkrila i KOJA JOJ JE MLADA PEVAČICA OMILJENA