"DESINGERICA MOŽE DA ŠOKIRA JEDINO BABE IZ SELA" Kandidat za pesmu Evrovizije uporedio kontroverznog pevača sa SATANOM PANONSKIM

Stefan Zdravković - Princ od Vranje, ističe se raznovrsnim žanrovima muzike, te govori da sebe ne može videti u jednoj, određenoj, vrsti ove umetnosti.

Uprkos današnjim trendovima, novim zvukovima, sličnosti među numerama, nekadašnji kandidat za pesmu Evrovizije čuva neke zvukove na koje su svi navikli.

On je, gostujući u "Pulsu Srbije" pričao o novom talasu tzv. trepa, pa je pomenuo i kontroverznog Desingericu.

- Pratim šta se događa na sceni, ali retko šta može da me šokira. Vreme je takvo da šta god da se desi, ne može da me šokira. Možda može da šokira širu narodnu masu, zato što je Desingerica od skoro dobio prostor i na televiziji, pa kada to vidi neko iz Vranja, Subotice, to je za njih ekstremni šok. Doduše, u svetu muzike, na svetskoj sceni, ljudi su imali slične performanse, od Merlin Mensona do Satana Panonskog, imali su šokantne nastupe. To je pokazatelj, pored toga da klinci diktiraju trendove, da nije nužno bitno kako neko peva, već kakvu energiju daju. Tako da, ljudi više gledaju, nego što slušaju.

