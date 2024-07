"ZABRANILI SU IM DA PROVODE VREME SA MNOM" Sanja Vučić iznela u javnost PRIVATNE DETALJE: Tražili su mi da ih...

Poznata pevačica i dvostruka predstavnica Srbije na "Evroviziji" Sanja Vučić neretko u javnosti govori o detinjstvu i tinejdžerskim danima.

Tako je bilo i nedavno, kad je na društvenoj mreži X iznela dotad nepoznate detalje iz prošlosti.

Sad mi je random palo na pamet. Za vreme bombardovanja, živela sam nekoliko meseci u Negotinu… i sećam se tog nekog trga, i fontane koja je bila okružena stepenicama, gde sam ja pala i onesvestila se xD Takodje sam imala neko drustvo iz okolnih zgrada, i bilo im je zabranjeno da… — Sanja Vučić (@sanjalilwolf93) June 16, 2024

- Sad mi je random palo na pamet. Za vreme bombardovanja, živela sam nekoliko meseci u Negotinu… I sećam se tog nekog trga, i fontane koja je bila okružena stepenicama, gde sam ja pala i onesvestila se - započela je Sanja u svom stilu.

- Takođe sam imala neko društvo iz okolnih zgrada, i bilo im je zabranjeno da se druže sa mnom jer sam ih navodno ujedala, a oni su meni tražili da im pravim satove ugrizom po rukama - dodala je ona, što je odmah pokrenulo lavinu komentara.

Sanja Vučić je, podsetimo, otvoreno govorila o svojim zdravstvenim problemima i otkrila kroz šta je sve prošla ne bi li shvatila šta je uzrok njenih problema, o čemu se naširoko pričalo.

- Bila sam kod psihijatra i mislila sam da je to neki vid depresije, što doktorka meni jeste na kraju dijagnostikovala. To, naravno, nije bilo tačno. Prepisala mi je antidepresive, što ja, naravno, nisam pila. Ovo je razlog zašto uvek u intervjuima volim da pomenem svoj problem sa štitnom žlezdom, jer ja u tom periodu nisam mogla da prepoznam svoje simptome. Nisam znala da to postoji uopšte. Žene znaju same sebi da postavljaju dijagnozu. Mnogo će im biti lepši kvalitet života, samo da odu i izvade krv, antitela i vitamin D - kazala je bila.

- Žao mi je što se Hašimoto predstavlja kao bauk, a u stvari je stanje sa kojim se može sasvim dobro živeti. Najneprijatnija je, u stvari, činjenica da morate da uzimate terapiju dok ste živi, ali ako ljudi svakog jutra piju kafu, zašto ja pola sata pre doručka ne bih popila jednu tableticu? Jednostavnije rečeno, kad doživite stres ili se duže vreme nervirate, a moguće je i da imunitet "zabaguje", u telu počnu da se stvaraju antitela koja štitnu žlezdu doživljavaju kao neprijatelja. Ta "vojska antitela" pokušava da je uništi, nesvesna da je reč o vitalnom delu organizma. Kad je znatnije ugroze, ona prestane da luči hormone, pa hipofiza upozorava organizam da nešto nije u redu. Već stvorena antitela ne mogu da nestanu, ali možete da ih smanjite tako što pijete hormone koje bi, da je sve u redu, proizvodila štitna žlezda. Upravo zato govorimo o neizlečivom stanju - rekla je Sanja jednom prilikom.

