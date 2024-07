SEVERINA SE RASPALA OD PLAČA NA BINI! Nije mogla da izdrži nalet emocija, pa jedva nastavila da peva: Ovaj potez ju je slomio FOTO

Severina je prethodnog vikenda održala koncert u Hrvatskoj, a kako su svojevremeno preneli hrvatski mediji, pevačica svoje poslovne aktivnosti organizuje isključivo u skladu s privatnim kako bi što više vremena provela sa svojim sinom Aleksandrom.

Najemotivniji trenutak na koncertu svakako je bio kada je Seve od fanova na poklon dobila portret svog sina i nje u zagrljaju i to dok je pevala pesmu posvećenu njemu "Jedino moje".

Pevačica nije mogla da zadrži suze, pa se rasplakala na bini, a nakon kraće pauze, uspela je grcajući da nastavi da peva ovu emotivnu baladu za koju je jako vezana i koja kod nje uvek izazove mnoštvo emocija.

Podsetimo, Severina se rasplakala i prošle godine u Osijeku.

- Niste okej, imam šminku i ne želim da plačem. Osim toga, sin mi je ovde i srce mi je puno. Znate, kad je on bio mali, oblačila bih kostime, a on bi me pitao šta to radim. Rekla bih mu da sam Supermen, pa on i danas misli da ja spasavam svet. Možda i jesam neki akcioni junak. Ali akcionom junaku se događaju gluposti - rekla je tada emotivna Severina.

