OVOLIKO ZARAĐUJE DESINGERICA! Nastupao za 500€, a sad zgrće cifru od koje će vam se zavrteti u glavi: "Uzima kao da je Čola!"

Dragomir Despić Desingerica postao je poznat javnosti po skandaloznim tekstovima, bahatom ponašanju u javnosti i na nastupima. Iako je više puta šokirao ponašanjem, prevazišao je samog sebe kada je na nastupu pljuvao jednoj devojci u usta.

foto: Printscreen

Ovaj potez je naljutio građane Srbije, kao i poznate pevače koji su se oglasili na svojim društvenim mrežama.

Reper na svakom nastupu šokira Srbiju, a izvor koji je blizak Desingerici tvrdi da reper uzima ogroman novac po nastupu i sve "peva" na plejbek.

- Ma sve je počelo od one patike i udaranja. Tad su vlasnici klubova počeli da ga često zovu da nastupa jer su videli da može da lagan napuni klub. Deca i tinejdžeri su otkinuli za njim - počeo je izvor pa dodao:

foto: Printscreen

- U početku je uzimao 500 evra, a sad zarađuje kao da je Čola. Kako sam čuo od njegovih drugova, sada mu je honorar negde između 10.000 i 15.000 evra. Ma to su ogromne pare. On je pun do kraja godine, letnja sezona mu je najjača.

Na pitanje šta misli koliko će "hajp" za njim da traje, izvor je otkrio sledeće:

- Koliko traje neka traje, siguran sam da će uzeti ogromne pare do tad. Iskreno, nije ovo za duže staze, istrošiće se, a onda će se pojaviti neki novi Desingerica za kojim će poludeti klinci - rekao je izvor za kraj.

U prilog ovome ide i izjava Slobe Radanovića koju je dao za Tv E.

- Oni nikad ne bi mogli da prave cirkus da ih ljudi ne zovu u klub. Ti plaćaš 15, 20.000 evra nekoga da ti pola sata peva na plejbek, i viče u mikrofon "ajmo,ajde" i onda se buniš što ti pevač koji peva 2 sata traži 10.000 evra. Ne možeš da se buniš. Ok, on ti napuni klub, ali treba razmišljati unapred - rekao je iRadanović o Desingerici i naglasio da je čuo da je on jako dobar momak privatno budući da imaju zajedničke prijatelje.

Kurir/Espreso/Preneo: I.L.

Bonus video:

00:55 Desingerica izasao u sanduku na binu