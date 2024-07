MANEKENKA SMUVALA SINA MILIJARDERA A ONDA JE SVE PUKLO: Ovako izgleda fatalni bogataš, bio je u centru svetskog skandala

Srpska manekenka Marija Žeželj (23), kako prenose domaći mediji, bila je u ljubavi je sa sinom britanskog milijardera ser Dejvida Barklija, Alisterom Barklijem, ali je zbog polovnih obaveza veza navodno pukla.

Kako se pisalo, Marija je naslednika medijskog mogula upoznala je u Njujorku, gde živi od 2018. godine. Kako se navodi, manekenka je do naslednika imperije došla preko zajedničke drugarice, a ona je bila ta koja je prva prišla Alisteru.

- Mariji se Alister odmah svideo. Njih dvoje danas ne bi bili zajedno da ona nije načinila prvi korak. Upoznala ga je preko drugarice, takođe manekenke. Prva mu je prišla i pitala ga da odu na dejt. Šta više, pitala ga je dva puta. Prvo je odbio, što je ona razumela, da bi sledeći put bila direktnija. Rekla mu je: "Očigledno je da se sviđamo jedno drugom, zašto gubiti vreme? Stvarno mi se sviđaš" - pričao je izvor za domaće medije.

Srpska manekenka na svom Instagram profilu na kojem je prati više od 600.000 ljudi, često je kačila i fotografije sa raznih destinacija poput: Kan, Havaji, Bahami, italijanski Alpi...

Marijin bivši izabranik pre nekoliko godina našao se u središtu skandala nakon što je ser Fredrik objavio, a DailyMail preneo, video-zapis na kome Alister, navodno, postavlja prisluškivače u apartmanu njegovog strica, u pariškom hotelu "Ritz". Na snimku koji je objavljen, vidi se mladić kako rukuje uređajem za prisluškivanje.

Porodicu Barkli proslavila su braća blizanci ser Dejvid i ser Fredrik Barkli. "The Sunday Times", 2020. godine, procenio je njihovo bogatstvo na sedam milijardi funti. Prema pisanjima medija, njihova kompanija Pres Holdings poseduje časopise "Apolo" i "The Spectator", a poseduju i Telegraph Group Limited, matičnu kompaniju listova "The Daily Telegraph" i "The Sunday Telegraph".

Žeželjeva ima 24 godine i jedan je od najangažovanijih srpskih modela u svetu. Pažnju svetske javnosti privukla je kada je postala zaštitno lice brenda šminke pevačice Rijane. Uspešna je i kao jutjuberka, ima preko 400.000 sledbenika na ovoj platfotmi, a 2017. godine snimila je i prvu pesmu na engleskom jeziku koja broji više od 20 miliona pregleda.

