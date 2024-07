"NOVČANIK MI JE BIO POTPUNO PRAZAN" Teodora Džehverović otvorila dušu, evo kad joj je bilo najteže! Pomenula bivšeg Anđela i Anitu

Teodora Džehverović nema vremena za odmor. Celu letnju sezonu provešće radno, a mi smo razgovor s njom obavili u Budvi, pre nego što je otišla na nastup.

U intervjuu za Kurir pevačica je otkrila zbog čega ne priča u javnosti o vezi s košarkašem Maticom Rebecom i vezi svog bivšeg dečka Anđela Rankovića i Anite Stanojlović, a priznala je da je u jednom momentu želela da odustane od svega.

Blistaš jer je sve super na poslovnom ili privatnom planu?

- Razlog je sve. Sad ću ja da krenem sa svojom filozofijom. Čovek kad je mlad, ja sam bila u fazonu samo da se radi, nespavanje. Sad sam naučila neke stvari da sredim, da uživam i u poslu i u životu. To nisam znala. Ne treba mi neko ne znam kakvo letovanje, treba mi novac za stan, ali nije sve u parama. Čovek treba da pusti neke stvari. Treba odmor, biti iskren sa saradnicima, otvoreno reći ako ti se ne radi, ako ne možeš. Bitno je da je iskren odnos i da znaš šta, kad i koliko možeš. Sve se namesti.

Višnjička Banja je sad postala "in" kad si i ti tamo kupila stan. Sloba Radanović je takođe tamo.

- Za mene je bila velika stvar da kupim sebi stan. Ništa lepše od toga kad sam sebi sve obezbediš. Nije lako, ali je jako lepo. Sve sam sama sebi obezbedila. Hvala milom bogu da ja sada radim da moje dete sutra ne mora da se muči. Najveća želja mi je bila da se bavim muzikom, a kad sam počela da zarađujem više nego što sam mogla da zamislim, tad mi je veliki cilj bio stan.

Koji ti je bio najteži period u poslu, da li si nekad pomišljala da odustaneš?

- Naravno, kao i svi. Najteže mi je bilo na samom početku, kad sam uložila bukvalno poslednji dinar u posao. A ne znaš da li će ti se vratiti. U rijaliti sam ušla bez dinara, bukvalno. Kad sam ulazila u taj format, na ulazu su mi tražili novčanik, lične stvari, da budu kod njih na čuvanju. Ja dajem prazan novčanik i kažem: "Možete slobodno i da ga bacite, unutra nema ništa." Ponosna sam na sebe jer sam mnogo napredovala od tada. Imala sam jako težak period, to je bila 2022. godina. Tad mi se sve, sve skupilo. Neistine o meni, količina posla, bila sam izgubila svoj identitet. Nisam osetila da znam šta radim u poslu. Bila mi je potrebna pauza u poslu da se saberem. Mislim da je to normalno, svako se u nekom momentu oseti tako. Vera i moji bliski ljudi su mi mnogo pomogli. Kada dođu ne tako lepe stvari u poslu, shvatiš da je ljubav prema muzici jača od bilo čega. Imala sam momente kad sam pomišljala da se sklonim, ali onda se dese veliki koncerti i skapiram da ja bez toga ne mogu. Iz celog tog problema sam izašla jača, naučila sam da kažem "ne" i da brinem bolje o sebi.

Kada dođu takvi teški momenti, čija reč ti je najbitnija?

- Porodice i poslovnih saradnika, prijatelja, ali ja sve to gledam kao jedno. Porodica je uvek na prvom mestu. Što kaže moja mama, njih ništa ne mogu da slažem. Ja nisam osoba koja ćuti, guta i ne priča o svojim problemima. Hvala bogu da je tako. Znam i da se rasplačem, da se raspadam i o tome normalno da pričam. I na kraju krajeva, i da pomognem drugim ljudima koji su u istom ili sličnom problemu.

Puno se priča i čita o tvojoj vezi s Maticom Rebecom. Zašto o tom odnosu ne želiš da pričaš?

- Te priče ne volim da komentarišem. Kad vidim o nekoj javnoj ličnosti da su uhvaćni s nekim, ja se pitam koga to interesuje. Sasvim je normalno da imaju nekog, ali interesantno je verovatno za javne ličnosti. Ja ti na tu temu neću ništa reći, sem da ljudi treba da nađu smisao života.

Dobro, ali činjenica je da košarku voliš više od drugih sportova, je li tako?

- Dobro, volim. U mojoj kući se uvek pratio sport. Tata i brat su uvek pratili više košarku nego fudbal, pa možda otud i ljubav baš prema tom sportu.

Tamara Milutinović, tvoja bivša koleginica iz grupe Đavolice, rekla je da je čula tvoj album, da je okej, ali da smatra da ti možeš mnogo bolje.

- Hvala joj na tome, u pravu je da uvek u životu može i bolje, ali i gore. Svakako to nije fazon koji ona nešto preterano gotivi, ja bar mislim. Hvala joj na podršci, ja radim na tome.

Izjavila je za Kurir da misli da bi bilo zanimljivo da se grupa ponovo okupi baš zbog vašeg odnosa, a i da ne bi bilo loše i da snimite zajedno pesmu.

- Što se tiče okupljanja, to je nemoguće, jer smo tri različita fazona, tri različite devojke. Što se tiče dueta, obe znamo da od toga nema ništa, tako da nema potrebe da sad nešto nepotrebno filujemo.

Jesi li čula njenu novu pesmu "Cakum, pakum"?

- Jesam, sviđa mi se.

Iako si davno izašla iz rijaliti priča, i dalje se spominje tvoje ime. Tako je među vestima bilo i da su Anita i Anđelo, tvoj bivši dečko, raskinuli zbog tebe. Kako to komentarišeš?

- Meni je krivo ako sam uopšte bila razlog bilo čijeg razlaza. Ne mešam se ni u čije veze, pogotovo ne bivših momaka. Za mene je to završena priča onog momenta kad smo raskinuli, a od tada ima baš dosta godina, tako da nema potrebe da njih i njihovu vezu komentarišem.

Goca uvek uz svoju ćerku

Iznerviram se kad se moja mama svađa sa Anđelom

foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

Tvoja mama Goca je i dalje deo rijalitija kao domaćin, voditelj koji jednom nedeljno ulazi kod učesnika. U prošloj sezoni imala je svađe sa Anđelom zbog tebe. Kako si reagovala na to?

- Iznerviram se kad vidim to. Razumem je stvarno. I ja bih svoje dete branila najjače, ako treba, i rukama i nogama. Neke stvari treba da se ostave iza nas. To je završena priča, nema šta tu više da se priča. Posle toliko godina nema potrebe da se raspravlja o nekim stvarima, pogotovo što niko ne zna šta se tu sve zaista desilo. Ali razumem da je nepravda pogađa. Kažem joj da iskulira, digne glavu, ali ja znam da je to jače od nje, da je zaboli i da mora da reaguje.