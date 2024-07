"DESINGERICU BIH POSMATRALA IZ ĆOŠKA" Nakon brutalnih osuda estrade, Barbara Bobak podržala kolegu!

Pevačica Barbara Bobak nastupala je u popularnom klubu u Crnoj Gori, a nakon nastupa pričala na brojne teme. Naime, Barabara se osvrnula na svoje nastupe, promeni koju je nedavno napravila u svom izgledu, a spomenula je i Desingericu, koji je u centru medijske pažnje poslednjih dana zbog šokantnih nastupa.

Na početku je rekla kakvu garderobu bira za nastupe.

- Biram udobnu garderobu, nosila sam razne kostime, kvari mi energiju kada mi je nešto neudobno, kada su štikle previsoke... - rekla je ona, pa otkrila da li je imala peh na sceni.

- Nisam imala peh da zbog visokih potpetica padnem na bini, saplela sam se, ali nisam pala, sva sreća.

Barbara je nedavno promenila i boju kose i sad je crvenokosa.

- Ja sam već dugo želela da promenim boju kose, dugo sam se dvoumila, samo sam jedan dan rešila da se ofarbam. Ne bih imala hrabrosti da se ošišam skroz, za to treba poseban oblik glave da bi to izgledalo kako treba - rekla je ona.

Poslednjih dana aktuelan je Desingerica zbog njegovih skandaloznih nastupa, pa je Barbara i to prokomentarisala.

- To je izvanredan marketinški potez jer svi pričaju o tome, a on nikoga nije povredio. Ti ljudi se nisu žalili na to, oni su podmetali glavu, zašto bih ja rekla nešto loše o tome. Ja bih otišla da to vidim svojim očima, ne bih bila u prvom redu, posmatrala bih iz ćoška - kazala je ona.

