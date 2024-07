OVDE ŽIVI OMILJENO LICE SLAGALICE! Zavirite u dom Jelene Simić: Kućna biblioteka, kutak sa ikonama, a tek spavaća soba...

Šarmantna Jelena Simić, voditeljka kviza "Slagalica", privatan život uglavnom drži podalje od očiju javnosti.

foto: Printscreen/Instagram

Prelepa Jelena (44) već dve decenije uživa kraj supruga Dragana Simića (62), sa kojim ima dvoje dece - ćerku Unu i sina Aleksu.

Njih četvoro žive u luksuznom, prostranom stanu u srpskoj prestonici, u kom dominira bela boja, a najviše vremena provode u komfornom dnevnom boravku.

foto: Printskrin/Instagram

Na komodi u dnevnoj sobi poseban deo je izdvojen za ikone, a neretko se na stolu može videti buket ruža koji Jelena dobije od svog supruga, što ona zna da podeli na društvenim mrežama.

foto: Printskrin/Instagram

Tu je i kućna biblioteka sa velikim lusterom sa kristalima, kao i luksuzna spavaća soba, a nema sumnje da je Jeleninoj porodici dom prava oaza mira.

Jelena i njen suprug su 2010. godine dobili ćerku Unu, a 2020. iznenadila ih je vest o Jeleninoj drugoj trudnoći. Tada je na svet stigao i sin Aleksa.

foto: Printskrin/Instagram

- Od trenutka kada se Una rodila moj život je ispunjen na najlepši mogući način. Uvek sam mislila da sam ja mama jedne devojčice kojoj mogu da se posvetim potpuno i da je to u skladu sa mojim mogućnostima. Suprug i ja nismo planirali drugo dete, ali Una je poslednjih godina stalno govorila da je njena najveća želja u životu da dobije brata ili sestru. Kada sam malo razmislila shvatila sam da sam sebična, jer znam koliko meni moja sestra znači, koliko smo upućene jedna na drugu. Priželjkivala jesam da drugi put postanem mama, ali sam mislila da to više nije moguće. Kada smo saznali za lepu vest, bila je to velika radost u našoj porodici - navela je jednom prilikom za "Wannabe Magazin" Jelena, koja je drugo dete rodila u 41. godini.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

07:44 STARS EP 344