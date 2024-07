PRVE PAPARACO FOTKE SERGEJA TRIFUNOVIĆA POSLE ŽENIDBE! Supruge mu nema ni na vidiku, a evo s kim se sreo na ulici po letnjoj žegi

Sergej Trifunović vrele letnje dane provodi u Beogradu, a da je glumac omiljen među narodom uverio se i naš paparaco.

foto: Kurir

Sveže oženjenog glumca primetili smo dok je šetao centrom grada. On se za šetnju obukao u kežual izdanje - crnu duksericu sa zanimljivim natpisom, farmerke i bele patike, dok je pogled skrivao iza naočara za sunce. Iako je možda pokušao da se sakrije iza njih, to mu nije uspelo za rukom, pa mu je nekoliko ljudi prišlo i pozdravilo se sa njim, a onda su ga zamolili i za fotografisanje za uspomenu, na šta je on odmah pristao.

foto: Kurir

Inače, po njegovom raspoloženju tog dana videlo se da mu bračne vode jako prijaju i da uživa u ljubavi sa suprugom Isidorom Mijanović, koja je od njega mlađa 23 godine.

foto: Kurir

Podsetimo, par je u tajnosti organizovao crkveno venčanje u crkvi na Topčideru. Nakon što su jedno drugom izgovorili sudbonosno "da", mlada se bila oglasila na društvenim mrežama. Par je pozirao zagrljen, lica im se nisu videla, ali se moglo primetiti da lepa Isidora uživa u zagrljaju svog supruga. Sergej se trudio da privatan život zadrži daleko od očiju javnosti, pa se tako njegovoj izabranici Isidori se malo zna.

foto: Printskrin/Instagram

