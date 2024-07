PALA SA TRI METRA VISINE I DOŽIVELA JEZIVU NEZGODU! Sada se skinula, pa pokazala neverovatno telo u 40. godini, SVE PUCA!

Pevačica Jelena Kostov (40) letnje dane provodi sa porodicom u Grčkoj, odakle se redovno oglašava na Instagramu.

Ona je sada podelila nekoliko fotografija u kupaćem kostimu i oduševila sve svojom linijom i oblinama.

Jelena je pozirala u bazenu u crno belom bikiniju, a njene grudi bile su u prvom planu, kao i ravan stomak, te je dobila brojne komplimente na račun svog izgleda, iako gazi petu decniju.

Inače, ona je pre tri godine doživela je strašnu nesreću u svom domu na planini Goliji kada je pala sa visine od tri metra.

Ona je tom prilikom polomila sedalnu kost, te je imala hitnu intervenciju, a zatim se dugo oporavljala, te mesecima nije ustajala iz kreveta.

Nesreća koju je doživela Jelena, ostavila je dubok trag kako na nju, tako i na njenu porodicu, ali je uz veliku podršku supruga i dece uspela da prevaziđe teške trenutke oporavka.

- Sve to što mi se dogodilo me je trgnulo, sada sam neka druga osoba, ne dozvoljavam stvarima koje su nebitne da me iznerviraju. Ljubav i podrška naših najbližih je od velikog značaja. Psiha je čudo. Drago mi je što sam shvatila koliko veliki krug prijatelja imam oko sebe. Sve se iskristalisalo u mom životu", rekla je za "Story".

