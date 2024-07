PRVO OGLAŠAVANJE JOVANE LJUBISAVLJEVIĆ NAKON VENČANJA: Trudimo se, ali to je nemoguća misija...

Jovana Ljubisavljević, bivša misica i poznata učesnica rijalitija, nedavno je zakoračila u novu fazu svog života udajom za Bogdana Srejovića, ugostitelja i bivšeg dečka Svetlane Cece Ražnatović. Njihovo venčanje je upriličeno u manastiru Gračanica, a slike sa crkvenog venčanja su podelili na društvenoj mreži Instagram.

Jovana je za ovu svečanu priliku odabrala skromnu i svedenu venčanicu, ističući svoj jedinstveni stil i eleganciju, što je privuklo pažnju javnosti i donelo novu notu tradicionalnom venčanju.

Jovana Ljubisavljević se sada oglasila na Instagram profilu i zahvalila se svim njenim pratiocima na čestitkama:

- Hvala svima od srca na čestitkama, divnim željama, lepim rečima... Trudimo se svima da odgovorimo, ali to postaje nemoguće misija. Volimo vas - napisala je Jovana na Instagram profilu.

Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju je informacija koja je procurila iz krugova bliskih paru. Prema saznanjima, Jovana Ljubisavljević je u drugom stanju, ali par želi strogo da čuva ovu informaciju od javnosti sve do četvrtog meseca trudnoće.

- Presrećni su. Jovana je zakoračila u treći mesec i do četvrtog meseca ne želi da to deli sa fanovima, ali to im je bila želja. Ona je stalno ponavljala da želi da ostvari u ulozi majke - otkrio je izvor.

