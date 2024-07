NAŠA PEVAČICA DOBILA TROJKE! Pet godina se borila za potomstvo, a sada ponosno poručila: Oni su mi vetar u leđa!

Pevačica Branka Kolarov, nekadašanja učesnica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" danas uživa u porodičnom životu koji je za nju nekada bio san.

Branka se više od pet godina borila za potomstvo, nakon čega je dobila trojke, dve ćerke i sina.

- Udala sam se 2011. godine, tada sam već imala 31. godinu. Imala sam sve, partnera, sve uslove za lep život, ali se pojavljuje jedan problem, potomstvo se ne dešava. Mi smo bukvalno pet godina tražili načina da postanemo roditelji, a 1. januara 2016. godine sam se porodila i rodila sam trojke - ispričala je.

Deca su joj bila velika podrška tokom takmičenja.

- U suštini, za mnoge stvari je to izuzetno ozbiljan zadatak. Sa druge strane, oni vam daju energiju i vetar u leđa. Onda kad mislite da nešto ne možete, znate da morate i tako idemo dalje. To mislim da me drži u ovom mom poslu i da mi oni daju punu podršku. Ja sam naravno danas mogla doći bez njih, znajući njihovu narav da su malo nestašni, ali mi je jako značilo da su tu i baš mi je drago što su bili onakvi kakvi jesu - rekla je ona za Grand.

