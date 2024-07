JOVANA JEREMIĆ U UNIFORMI VOJVODE ŽIVOJINA MIŠIĆA! Pozirala sa POGAČOM I KRSTOM, pa poručila: Ja sam BOLJI VOJSKOVOĐA! (VIDEO)

Voditeljka jutarnjeg programa, Jovana Jeremić, ponovo je privukla pažnju objavom na društvenim mrežama.

Ona je ovog puta podelila fotografiju u uniformi vojvode Živojina Mišića i uz to poslala moćnu poruku.

- Daj Bože da se Srbi slože! Jedan koji hoće je jači od dva koji moraju. Vojvoda Živojin Mišić - napisala je Jovana u opisu svoje fotografije.

- Možda oni imaju jaču artiljeriju, ali ja sam bolji vojskovođa. Nije jak onaj ko dobije svaku bitku. Slab je onaj ko ne ume da sačuva mir - dodala je voditeljka.

"Poenta života mi nije još jedno dete, već da uđem u istoriju"

Jovana je, podsetimo, nedavno otkrila da li je trudna, o čemu je nedavno javno pričala.

- Ma, pusti me trudnoće, to ne postoji! Malo mi je kasnilo, priznajem... (smeh) Nisam trudna, to moram da kažem. Ne priželjkujem dete, ne. Želim da ostvarim sebe još u poslu, velike stvari želim. Poenta života mi nije to, još jedno dete, već da uđem u istoriju! Drugo dete ćemo tek u četrdesetim, možda čak i pedesetim - kazala je voditeljka tad.

