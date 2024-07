OSVANULA SRCEPARAJUĆA OBJAVA NA PROFILU JK: Isplivala nikad objavljena Laćina fotka nastala 10 DANA PRED SMRT, on ga GRLIO...

Nakon što je procurila javno srceparajuća balada "Runde", koju je Milan Radulović Laća pisao Jeleni Karleuši, digla se velika halabuka na mrežama, a sada je na divinom profilu osvanula tužna objava.

Naime, makedonska zvezda Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, podelio je crno belu fotografiju na kojoj je pozirao u zagrljaju pokojnog tekstopisca Milana Radulovića Laće.

Fotografija je, kako tvrdi Boki 13, nastala malo pred Laćinu smrt.

- Ovo je poslednja slika sa Laćom desetak dana pre njegove smrti, bio mi je u poseti dok sam bio u bolnici (zatvoru), Laća je bio jedan od retkih koji me je konstantno zvao, zvao moje roditelje, brinuo, posećivao me je dok sam bio u zatvoru i bolnici! On je bio jedno predobro biće puno ljubavi i bola! Mi smo bili naši, mi smo bili porodica, on je otišao mlad i mnogo talentovan, otišao kod svoje majke Marine koja ga je bezuslovno volela! Inače, tačno je, baš na ovom susretu kada je nastala ova fotografija, puštao mi je Karleušine pesme, bio je presrećan što rade zajedno. Laća je mnogo voleo Jelenu i bila mu je najveća inspiracija! I za kraj... Krvave mi suze, ponovi runde - napisao je Boki 13 i u objavi označio Jelenu Karleušu i dodao emodžije slomljenog srca.

Pop diva je njegovu objavu podelila i na svom Instagram profilu.

Podsećamo, nakon što je pop diva najavila da će se ova pesma naći na novim albumima i u jednoj emisiji izrecitovala deo, ubrzo je postala viralna na svim društvenim mrežama. Do objavljivanja ipak nije došlo zbog sukoba koje je JK imala sa Futom.

