NIKOLINA PIŠEK PROŠLA KROZ PAKAO NAKON SMRTI MUŽA, A SADA POKAZALA KAKO UŽIVA U LUKS HOTELU! Otkrila ko joj je POMOGAO (FOTO)

Voditeljka Nikolina Pišek (51) ne krije da je prošla kroz težak period nakon što je njen suprug Vidoje Ristović iznenada umro 2022. godine, nakon čega je ona otpočela borbu oko imovine sa svojim svekrom Mišom Grofom.

Nikolina se sada na svom Instagram nalogu oglasila i javno zahvalila svim ljudima koji su bili uz nju u teškom periodu.

- Bazen s najboljim pogledom na Zaton dubrovački. A pogled je pun lepote kao i moja duša. Ima trenutaka u životu kada ti je padobran neophodan, padobran sačinjen od dobrih ljudi oko tebe. I ovaj pogled je metafora upravo toga. Bez njih bi za mene ovo prostranstvo u kojem se nalazim bila provalija. S njima se pretvara u čaroban krajolik. I zato želim zahvaliti svima na mojem putu, uglavnom meni donedavno nepoznatim ljudima koji su bez razmišljanja satkali padobransku svilu iznad moje glave i omogućili mi da mekano sletim. Nikada vam to neću zaboraviti. Ako bude prilike, to ću i uzvratiti. Nadam se da neće biti potrebe za tim. Ali samo da se zna - napisala je Nikolina.

Podsetimo, posle smrti njenog supruga, Nikolina Pišek vodi javni rat sa ocem Vidoja Ristovića, Mišom Grofom, a zbog neraščišćenih porodičnih odnosa oni su završili pred sudom.

Nikolina je nedavno pokušala da uđe u stan na Vračaru, ali bezuspešno, te je najavila da će sledeći put doći sa policijom. Voditeljka je danas ponovo trebalo da dođe u Beograd, a tim povodom se oglasio Miša Grof koji je otkrio šta se dešava.

- Trebalo je da dođe, mi smo spremili i ručak i doček i sve, ali je nema. Nismo se čuli, nisam se čuo dve godine što bih sada. Advokati kažu da ne znaju ništa o tom slučaju i rešenju koje ona pominje, niko nije ni javio da će doći. Pa ja najviše na svetu želim da vidim to dete, nisam je video dve godine. Mene dete interesuje, nikakvi ratovi - kazao je- Nisam bio tu kada je dolazila, ne znam što bi sa policijom došla, nije se najavila. Tu presudu bih valjda i ja morao da dobijem. Ona je tu povremeno živela sa mojim pokojnim, to je sve moje. To je sve na mene, koji njen stan na Vračaru, ništa ne razumem. Ona ima tu svoje stvari, garderou, ali dve godine nije bila tu. Otkud njoj stan na Vračaru? Neka dođe, biće nam zadovoljstvo, kako drugačije - zaključio je Miša.

