SEKA ALEKSIĆ DOŽIVELA NEVIĐENU NEPRIJATNOST U HOTELU! Sobarice je ogovarale na sav glas, pevačica ODMAH REAGOVALA

Seka Aleksić doživela je neprijatnost kada je čula kako je u hotelu u kojem boravi sobarice ogovaraju.

Seka se oglasila na svom TikTok nalogu i otkrila šta se dešavalo i kako je ona reagovala.

- Danas ulazim u sobu i na hodniku se pali usisivač i sobarice pričaju glasno da čuju jedna druga, a ne znaju da sam ja ušla u sobu. I kreću ovako: "Jesi videla Seku Aleksić? Kako je lepa i zgodna. Svaka joj čast, al joj je soba uredna, kako je pedantna", a ova druga kaže: "Šta lepa i zgodna? Mi smo lepše i zgodnije od nje. Sva je izoperisana" - prepričavala je Seka situaciju.

- Mislim se gospođo, da sam izoperisana znaš kakva bih mačka bila... A ne čitav život gladna i debela. Posle par sekundi, ja se spremila i izlazim iz sobe i kažem: "Dobar dan, kako ste", a njih dve samo: "Dobar dan" - završila je pevačica kroz smeh.

"Sa 20 godina sam prvi put otišla na more"

Podsetimo, Seka Aleksić je nedavno odbrusila ljudima koji se podsmevaju porodicama koje na letovanje nose hranu.

„Ljudi, da ll je moguće da čitam komentare u kojima se neki ljudi smeju onima koji su otišli na more i poneli svoju hranu, nemaju ležaljke pa leže na peškirima, a otišli su sa decom. Da li je moguće da je to nekom predmet sprdnje? Niko nije pomislio da neke porodice ne mogu sebi da priušte hotele sa pet ili petnaest zvezdica i da neke porodice jedva krpe kraj sa krajem, a žele da priušte svojoj deci more jer žele da vide more. Na primer ja kao dete nisam videla more. Tek sa dvadeset i nešto godina sam prvi put videla more kad sam sebi sama priuštila da odem na more i zaradila novac.

- Kako vas nije sramota da se sprdate sa ljudima koji su otišli na more, sede na peškiru, sede na pesku i sami sebi spremaju hranu. Sram vas bilo“. Da li noste svoj peškir ili ne, da li imate svoju hranu ili je naručujete, na kraju dana važno je da ste otišli na odmor – gde god on bio i kako god ga vi organizovali.

