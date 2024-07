SLAĐA PORŠELINA NIKAD BESNIJA! Ostala šokirana zbog izjave Luleta Pljugice, pa mu se javno OBRATILA

Nedavno je Luka Bijelović, poznatiji kao Pljugica, rekao da ne zna ko je bivša zadrugarka Slađa Lazić, te je pred kamerama morao da gugla njeno ime.

- Gledala sam taj intervju, dečko ne zna ko sam... To sam mu zamerila što kao ne zna ko sam, a ceo svet zna ko sam - ljutito je započela Slađa koja je potom Pljugicu uporedila sa njegovim nekadašnjim prijateljem i saradnikom Desingericom.

- Ne poznajem dečka, bili smo na nastupu. Ne znam ništa vezano za Maju i Desingericu, a čak ni za tog Pljugicu. Verujte, prvi put sam ga tada videla u životu! On je više tu igrao oko Desingerice, a Desingerica je bio taj glavni koji je nas zabavljao. Iskreno da vam kažem, baš sam ostala u šoku i bez teksta! Desingerica je mnogo bolji, Bože, naravno!

foto: Printscreen

Šok detalji iz života Slađe Poršeline

Podsetimo, Slađa Lazić, koja je dobila nadimak "Poršelina", izašla je iz rijalitija "Zadruga 7 - Elita", a njena majka Bisa Lazić, otkrila je nedavno sve o ćerkinom teškom odrastanju, ali i da je Slađa imala muža sa kojim ima decu, sa čim javnost nije toliko bila upoznata.

Bisa je ispričala i kroz kakav pakao je njena ćerka prošla sa bivšim suprugom Milanom, koji ju je sa maloletnom decom isterao napolje, ali i kako ona govori, nekoliko puta je vršio nasilje nad njom.

- Slađa nije imala lep život, nije je baš pomilovao, imala je dosta nesuglasica u tom braku, to su bolne teme. Iz te avanture su izašla zlatna dečica, imajući u vidu šta su sve prolazili zajedno sa njom, ako može da se kaže, da to sve ružno iza leđa, kad njih pogledaš. Ja taj postupak ne razumem, ja nisam imala dogovor da komuniciram sa medijima, bilo kakvu komunikaciju, ali on joj je dao podršku, oni su se dogovorili, on joj je dao vetar u leđa. Ima stvari koje mu zameram, koje su meni bolne, koje ne mogu da mu oprostim, ali to je život. To je Slađin odabir, ja sam sa decom u kontaktu - govori Slađina majka, pa otkriva da li je istina da ju je izbacivao napolje sa decom.

foto: Printscreen

Bonus video:

03:22 Slađa Poršelina - Videla sam lepe momke u karantinu