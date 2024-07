ASMIN DOŠAO LEPOM MIĆI ISPRED STANA I TRAŽIO MU DA SIĐE, ON ZVAO POLICIJU! Dešava se pravi haos u centru Beograda, nacija ZGROŽENA

Bivši partner Aneli Ahmić, Asmin Durdžić, došao je danas u Beograd kako bi se suočio sa Lepim Mićom.

Lepi Mića i Asmin imali su sukob kada je bivši zadrugar gostovao u emsiiji "Narod pita", a sada je Durdžić došao ispred stana u kom živi rijaliti učesnik.

- Zvao sa Miću sa austrijskog broja. Samo se jednom javio na deset sekundi i spustio slušalicu. Poslao sam mu 30 poruku, evo i danas sam ga zvao sa srpskog broja. Tu mi je samo rekao “Halo” i ja ga pitao “Gde si, prijatelju” i on odmah spuštio slušalicu kada je čuo moj glas. Sad da li će izaći ispred zgrade, to ne znam. Ja bih voleo da izađe, pa da mi kaže sve to u lice što je govorio u zadnjih deset mesec- rekao je Asmin i dodao:

foto: Petar Aleksić

- Jeste bio u policiji, ali evo tu sam, šta? Nisam još dobio poziv od policije, ali ja sam došao tu da sa njim pričam pošto ja nisam ludi deda kao on da pljuje u kameru dok priča. Došao sam mu da vidim dal će mi pružiti ruku ili će me dalje pljuvati, da li će sve to da ponovo što je rekao pred kamerama.

Asmin je otkrio i da li se čuo sa Aneli po njenom izlasku iz "Elite".

- Nisam se čuo s njom niti imam potreba da se sa njom čujem niti nikada više u životu želim da se čujem s tom osobom, ni sa njenom porodicom. To DNK, šta ima Mića s tim kao prvo. Verovatno je dobio zadatak, pa to mu je posao, da brani i meša se u tuđe živote. On se generalno samo meša u tuđe živote pošto verovatno svoj nema. Njemu je Šerif Konjević j***ao ženu. Nek on uradi DNK sa svojom ćerkom, dal je njegova ili Šerifa.

