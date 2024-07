Pevač Nenad Ceranić je pre više od jedne decenije izbacio pesmu "Nek' padaju kiše", a ta pesma se sluša i dan danas, a gde šta je sve te godine radio pevač, otkrio je dok je gostovao u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Pevač je pričao da je bio odvojen od estradnog sveta, ali ne i od same muzike.

03:28 NAPRAVIO JE HIT PRE 20 GODINA NA KOJI SU SVI ODLEPILI! Nenad Ceranić za Kurir televiziju otkrio šta mu se u životu sve promenilo

- To je bilo 2006. godine, pre skoro 20 godina. U životu se svašta promenilo, imam klinca od šest godina. Takođe, u jednom momentu, od 2012. godine sam u profesuri u visokom školstvu, a predajem dramaturgiju i snimanje dizajna zvuka. To se spontano desilo, nakon završene akademije, takav je bio splet okolnosti. Bilo je lepo putovanje - započeo je Ceranić, pa nastavio:

- Te vode su me odvojili od estrade, ali me nisu odvojile od muzike, jer se njome bavim sve vreme. Generalno, trebalo mi je vreme, pogotovo kada sam radio na doktoratu, a prilično rano sam počeo da pevam po klubovima, od 19. godine, a onda se desilo i to prezasićenje, pa mi je pauza od par godina dobro došla.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

02:05 ESTRADA JE BARA PUNA SUJETNIH KROKODILA Pevačica bez dlake na jeziku: Nekada nemaju meru niti granicu! OVO JE NAJVIŠE POGAĐA