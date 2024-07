Andreana Čekić sinoć je započela sezonu u Crnoj Gori, a ekipa Kurira na poziv pevačice, doṣ̌la je do hotela u kom je odsela. Ona definitivno voli život na visokoj nozi s obzirom da boravi u jednom od najskupljih sme[taja u Budvi. U razgovoru za Kurir, govorila je o loṣ̌oj sezoni, muṣ̌karcima, ali i kolegama.

Juče si preko dana imala nastup gde je uveče imala tvoja koleginica Slađa Alegro koja je jedna od retkih s kojom ne razgovaraš. Šta bi bilo da ste se srele?

- Znam za to. Čak sam i najavila njen nastup. Ona i danas ima nastup gde sam ja imala sinoć. Pa niṣ̌ta se ne bi desilo. Javila bih joj se, ali ne bi bilo druẓ̌enja sigurno. Inače, njen bend je danas bio kod mene na nastupu i to je sasvim u redu.

Mnogo lepih momaka boravi na Crnogorskom primorju. Da li ti je neki zapao za oko?

- Pa, gledam ja kako ne. Samo ṣ̌to ja možda joṣ̌ uvek imam strah od novih poznanstva i ljudi. Ali ima lepih, ima. Uh (smeh)

Da li ti na prvom susretu već prepoznaṣ̌ da li je taj neko za tebe ili ne?

- Na prvu loptu ne može niṣ̌ta. Samo izgled može da se primeti na prvu. Za ostalo treba vreme.

Desingerica je i ove godine prava atrakcija ovde, kako gledas na njegov lik i delo, i da li bi otiṣ̌la na njegov nastup?

- Ja bih s njim da se družim. On je meni super. Naṣ̌ao je to svoje neṣ̌to i to radi super. Otiṣ̌la bih ṣ̌to da ne, samo ne bih bila u prvim redovima, ali, bih mu dala da mi mesi pitu.

Sezona je loṣ̌a, tako kažu menadžeri raznih klubova. Da li si ti možda kao neke tvoje kolege spustila honorar ili si možda podigla?

- Ja već godinama držim istu cenu. Čula sam za to otkazivanje i da kolege smanjuju honorare i ne znam ṣ̌ta da kažem. Ja sam tek sinoć počela sezonu, pa ću videti ṣ̌ta se deṣ̌ava. Moja cena je za svačiji džep, ṣ̌to bi se reklo. Gde da dižem viṣ̌e, mogu ja da tražim 100.000 evra, ali me niko neće zvati. Ovako, nastupam često i svima se isplati. Svi imao svoju publiku. Ne sluṣ̌aju ni svi klinci samo rep, sluṣ̌aju i nas koji radimo ovo.

Vlasnica si najvećeg hita ove godine. Čije pesme od svojih kolega joṣ̌ sluṣ̌aṣ̌?

- Ja sluṣ̌am stranu muziku privatno, ali ovih dana mi se po glavi mota stalno, Teina pesma "Pozovi". Senidah, Prija, sve ṣ̌to mi se sviđa.

Odabrala si jedan od najskupljih hotela u Budvi. Voliṣ̌ hedonizam, ali odakle novac kad je kriza?

- Pa ja sam ṣ̌parala mnogo pre. Zaradila davno. (Smeh) Volim da mi sve bude lepo, a ovde je prelepo.

