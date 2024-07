Ko je Olivija Jontić? Njen glas zna cela Srbija, a sada joj prvi put vide lice: Prijateljica estradnjaka i...

Olivija Jontić iza sebe ima dugu i uspešnu karijeru. Javnosti je poznata kao radijska voditeljka, a sada će ljudi biti u prilici da je gledaju i na malim ekranima i to u emisiji "Stars specijal" na Kurir televiziji.

Svake subote od 16.10 časova na Kurir televiziji možete gledati četiri sjajna voditelja koja će vam otkrivati tajne iz sveta estrade, a među njima biće i Olivija.

Kako bismo Jontićevu bolje upoznali postavilo smo joj nekoliko pitanja na koja je ona rado odgovorila. Na samom početku razgovora otkrila nam je kada je shvatila da će novinarstvo biti njen životni poziv i da li je imala uzore na početku karijere.

foto: Kurir

"Kada sam prvi put 'sela za mikrofon' kao radijski voditelj, sa 17 godina, znala sam da je to TO! I bila sam u pravu. Od tog momenta do danas nisam imala drugi poziv. Nikada nisam imala uzore, ali sam imala želju da radim sa pojedinim ljudima koji su tada bili broj 1 u svom poslu, 'da vidim ja kako oni to rade' i tu želju sam sebi i ispunila", rekla je Jontićeva za Espreso, a onda je otkrila da li je po njenom mišljenju veći izazov raditi na radiju ili televiziji:

"Jedina razlika i može se reći prednost je što na radiju ljudi ne vide kad prevrćete očima. Šalu na stranu, oba posla su izazovna sama po sebi i koliko god ljudima jednostavno izgledalo, ne može to bas svako da radi na pravi način."

Kako ima mnogo iskustva kao radijska voditeljka pitali smo je da nam otkrije koje veštine su potrebne da bi neko valjano obavljao taj posao.

"Brzo razmišljanje, kreativnost i humor, sve ostalo se uči.", rekla je Olivija.

foto: Zorana Jevtić

Voditeljka ima uspešnu karijeru, ali i divnu porodicu, te nas je zanimalo kako usklađuje poslovne obaveze i obaveze koje ima oko najmilijih.

"Jako dobro, da ne kažem odlično! Svi moji poslovi zahtevaju kreativnost, ali ne i boravak u kancelariji od 9 do 17 h i jako sam zahvalna na tome! Radim 24/7, gde god da sam i uživam u tome, jer radim stvari koje volim", kazala je ona za Espreso.

Jontićeva je rođena na Ubu i to uvek sa ponosam ističe, a mi smo je pitali da li često posećuje rodni grad.

"Ub je nešto posebno što se ljudima koji nisu odande jako teško može objasniti. Idem jako često jer želim da i moje ćerke rastu u okruženju i slobodi kakve im Beograd nikada ne može pružiti. Obožavam Ubljane i sve sto ima veze sa njima", a onda nam je otkrila da li ima planove da se vrati u mesto gde je rođena:

"Mislim da me je Beograd previše uzeo pod svoje, poklapaju nam se 'brzine', pa dok ne uspori ili on ili ja, od selidbe nema ništa."

foto: Zorana Jevtić

Ono što posebno interesuje naše čitaoce jeste nova emisija na Kurir televiziji Stars specijal, a Olivija je otkrila šta možemo da očekujemo u narednom periodu.

"Mnogo neotkrivenih detalja iz sveta šoubiza, protkanih fenomenalnim humorom četiri potpuno različita voditelja. U svakom slučaju veliko osveženje", kratko je rekla voditeljka.

Mnogima je dobro poznato da su Jontićevoj veoma dobri prijatelji Aco Pejović i Vesna Milanović, te je rešila da nam kaže nešto više o njihovom prijateljstvu.

foto: Zorana Jevtić

"Toliko se dugo družimo da sam potpuno zaboravila kako je sve krenulo. Važno je da traje i trajaće zauvek jer smo davno prevazisli fazu prijateljstva, mi smo porodica, (za)uvek tu jedni za druge i u dobru i u zlu. Duhoviti i beskrajno požrtvovani, to je ono sto možete da vidite i u njihovom javnom nastupu, ali znatno manje nego što zapravo jeste.", bila je iskrena Olivija za naš portal.

Kurir/Espreso