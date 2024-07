OVO SU SRPSKE TRANS ZVEZDE! Od haljina i karmina do hirurškog noža i PROMENE POLA, postale MILJENICE NACIJE (FOTO)

Promena pola još uvek je tabu tema u mnogim zemljama širom sveta, pa je za ovako veliku životnu odluku potrebno mnogo hrabrosti, ali i podrške porodice i prijatelja.

Poznatim ličnostima je bez sumnje teže, s obzirom na to da mediji stalno prate svaki njihov korak, a milionski auditorijum ih svakodnevno komentariše i sudi.

Alina Juhart

Alina Juhart iz Maribora, koja se pojavila u muzičkom takmičenju Zvezde Granda i oduševila Srbiju i žiri, tek je jedna od poslednjih transrodna pevačica ili javnih ličnosti, koje su osvojile srca nacije tokom proteklih nekoliko godina.

Naime, Alina je postala prava senzacija, ali ne toliko zbog vokala, koliko zbog priznanja da je transrodna osoba i svoje hrabrosti da na sceni bude ono što jeste u životu i pošalje snažnu poruku Srbiji i regionu i svim ljudima koji se osećaju drugačije. Njeno pravo ime je Alino, ali želi da je oslovljavaju s Alina.

Elektra Elit

Tokom proteklih godinu dana, jedna od estradnih senzacija jeste i pevačica Elektra Elite, koja u Švajcarskoj inače radi i kao prostitutka. O njoj su pisali i domaći, ali i tamošnji mediji.

Elektra Elite je u Švajcarsku došla iz Srbije pre 22 godine, kada je još bila muškarac. Danas iza sebe ima jedan brak, dva očinstva i jedan razvod i živi kao žena.

Andrej Pejić

Možda najpoznatiji trans model sa ovih prostora je manekenka Andreja Pejić. Ona je australijska manekenka srpsko-hrvatske nacionalnosti poreklom iz Bosne i Hercegovine. Pre promene pola početkom 2014. godine, označavana je kao androgini maneken.

U julu 2014. godine Pejićeva je objavila da je početkom iste godine promenila pol, kao i da je time ostvarila svoj dugogodišnji san.

Nataša Maza

Pevačica Nataša Maza je prva javna ličnost koja je priznala da je promenila pol. Ova transrodna pevačica ušla je u žižu javnosti nakon što su postojale sumnje da je imala aferu sa bodibilderom Lepomirom Bakićem.

Kasnije je zbog njega ušla i kao gost na najpopularnije imanje u Lisovićima, u sklopu rijalitija "Farma", nakon čega je on odbio da razgovara sa njom.

Ona je više puta isticala da je pre promene pola iza nje veoma težak period i prilično stresne situacije, ali da je uspela da se izbori za sebe i sada konačno uživa u svom životu.

Nedavno se našla u žiži javnosti, kada su osvanule njene fotografije s podlivima, a izjavila je da je brutalno pretučena od strane bračnog para, koji su navodno bliski Kristijanu Goluboviću.

Ana i Ivana Nikolić

Popularnost su stekle i rijaliti formatu, a ove sestre bliznakinje su rođene kao muškarci, a javnost ih je upoznala kao sinove Rade Vasić.

Mika i Giba su u svom poslednjem učešću u rijalitiju prikupili simpatije javnosti, a nakon izlaska sa imanja, promenili su pol i postali Ivana i Ana.

Njihova majka Rada za Kurir je govorila o procesu i njihovom životu nakon operacije.

- Obe imaju partnere. Ivana se udala za biznismena, on je stariji. Ima oko 40 godina. Ana ima dečka, sad žive zajedno. On je auto-mehaničar u "Mercedesu". Isto su godište. Njega nismo upoznale, samo preko video-poziva. Ana hoće da vidi kako je kad žive zajedno, ako to uspe, oni će se venčati. Pokazaću vam zeta, ali nemojte da mu pokažete baš celo lice. Neko će videti u Nemačkoj, pa će mu pokazati. Belaj bi nastao. On malo razume srpski, ali tamo ima puno naših, to će se brzo saznati. Samo mi fali da se razvedu zbog mene. On ne zna da je Ivana bila muškarac i da je promenila pol. To mu nikad nije rekla. Otkad su se oni upoznali, moja ćera je žena i ima vaginu. Nije mu palo na pamet da je bila muško. Isti je slučaj i sa Anom. Eto, to je glavni razlog - priznala nam je Rada na kraju.

