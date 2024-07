JELENA ILIĆ ILI GOCA TRŽAN?! Ivan Marinković birao između dve bivše žene, NJU je više voleo, a evo ko je bolja domaćica, žena...

Ivan Marinković doživeo je veliko razočarenje kada ga je pred sam kraj "Elite" prevarila supruga Jelena Ilić Marinković koja je istakla da se za neverstvo uopšte ne kaje.

Pored braka sa Jelenom koji nije trajao ni godinu dana, Ivan iza sebe ima i brak sa pevačicom Gocom Tržan, a sada je uporedio svoje bivše supruge.

Koja je bolja domaćica?

- Goca.

Koju si više voleo?

- Gocu.

Da te u pola noći pozovu i traže ti uslugu da ih voziš kod lekara, kojoj bi pre pomogao?

- Goci.

Sa kojom bi, da moraš, otišao na romantično krstarenje?

- Sa Jelenom.

Ko se bolje svađa?

- Goca. Jelena ne ume da se svađa, agresivna.

Sa kim si bio srećniji?

- Sa Gocom.

Od koje su te prijatelji više sklanjali?

- Od Jelene.

Koja ti je priređivala lepša iznenađenja?

- Jelena.

Čiji roditelji su te više prihvatali i voleli?

Gocini.

Ivan: "Jelena je bila agresivna"

Marinković je priznao da je njegova supruga bila agresivna prema njemu, te pokazao ožiljke koje mu je napravila.

- U novembru je došla krivična prijava, svi znaju da je mene Jelena tukla, da me je ubola makazama, nožem, i na kraju me je ova lažna gospođa molila da odem... Stao sam iza nje i rekao da to nije istina. Ona je mene ubola makazama, četiri ožiljka imam - rekao je Ivan i pokazao ih.

- Znači lažno si svedočio na sudu za to - rekla je Jelena.